В десять раз богаче мужа: пять самых успешных жён новосибирских депутатов

Доходы лидеров рейтинга варьируются от 13 до 68 млн в год

Самая богатая из жён новосибирских депутатов заработала 68 млн рублей за год.





На этой неделе журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жён госслужащих и депутатов России. Задекларированные доходы этих женщин исчисляются сотнями миллионов и даже миллиардами рублей. Новосибирских богачек в этом списке не оказалось, поэтому НГС.НОВОСТИ решили составить свой рейтинг.







НГС.НОВОСТИ проанализировали декларации новосибирских депутатов, сенаторов, работников мэрии и областного правительства и выяснили, чьи жены по результатам 2016 года могут похвастаться самыми высокими доходами.







Как оказалось, самые внушительные заработки — у жён депутатов областного Заксобрания и Совета депутатов Новосибирска. Именно они полностью заполнили наш топ-5.







5-е место



Супруга Алексея Андреева, депутата Заксобрания Новосибирской области







Жена Андреева зарабатывает в 10 раз больше, чем её законный супруг. Её задекларированный доход за прошлый год составил 12,92 млн рублей, в то время как сам депутат получил немногим больше 1,2 млн рублей. Судя по декларации, заработок жены депутата оказался крупным в том числе потому, что ей вернули заём. Жене депутата принадлежат здание для торговли площадью 434,9 кв. м, две машины — Toyota Camry и люксовый Range Rover. Кроме того, в совместной собственности супругов — квартира площадью 109,3 кв. м.







4-е место



Жена Игоря Кудина, депутата Совета депутатов Новосибирска







Сам Кудин заработал существенно больше своей жены, но на фоне остальных депутатских супруг она выглядит очень состоятельной. За прошлый год она задекларировала доход 16,3 млн рублей, Игорь Кудин — почти 51,7 млн рублей. В собственности жены депутата — земля под строительство частного дома, жилой дом площадью 664 «квадрата» и внедорожник премиум-класса Lexus LX570.







3-е место



Супруга Александра Аксёненко, депутата Заксобрания Новосибирской области



Доходы супругов разнятся несильно. В прошлом году жена Аксёненко задекларировала на 651 тысячу рублей меньше, чем муж. Её годовой доход — чуть меньше 18 млн рублей. У жены депутата — Porsche Panamera Turbo. Вместе с мужем госпожа Аксёненко владеет дачным участком и дачным домом площадью 433,8 кв. м. Также в её собственности — 1034 «квадрата» дачной земли.







2-е место



Жена Владислава Савельева, вице-спикера Заксобрания Новосибирской области







В прошлом году по размеру доходов она почти в 9 раз обогнала своего мужа. За год жене депутата удалось заработать почти 19,5 млн рублей, в том числе за счёт бизнеса и продажи легкового авто. Депутат Савельев в свою очередь задекларировал доход в размере 2,2 млн рублей. Жене депутата принадлежат две машины — Lexus RX-270 и Toyota Corolla Runx, пара земельных участков, два здания магазинов (552,1 и 555,8 «квадратов»), нежилые здания (1214,8 «квадратов») и помещение (253,6 «квадратов»).







1-е место



Супруга Юрия Шпакова, депутата Заксобрания Новосибирской области







Именно эта женщина оказалась самой состоятельной среди жён новосибирских депутатов. В прошлом году она задекларировала доход 68,31 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем у мужа: сам Юрий Шпаков заработал за год около 35,29 млн рублей. Супруга депутата владеет тремя автомобилями Mercedes Benz, четырьмя земельными участками и внушительной частью ещё одного, на котором расположена плодоовощная база. Также в собственности жены депутата — две трети квартиры площадью 93,7 «квадрата», гараж, два нежилых помещения и часть ещё одного.







А сколько зарабатываете вы? Предлагаем сравнить свою зарплату с доходами других жителей Новосибирской области.