В пилотке и с шевронами: новосибирских школьников на пять лет переоденут в форму гаишников

Школьники во время конкурса «Безопасное колесо» в 2015 году

1 сентября две новосибирские школы откроют по классу для юных автоинспекторов — в течение пяти лет школьников будут учить правилам дорожного движения.







Классы ЮИДовцев — юных инспекторов движения — появятся в школе № 56 на улице Планировочной в Ленинском районе и школе № 76 на Большевистской в Октябрьском.







«Наша школа всегда принимала участие в мероприятиях ГИБДД "Безопасное колесо" и "Зелёная волна", мы были призёрами, сотрудничали с инспектором пропаганды Екатериной Григорьевой, которая порекомендовала наш класс департаменту образования», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 56 Евгения Коллегова.







Как объяснила классный руководитель нового класса инспекторов Ольга Портнова, специального набора в класс не было — в школе решили, что 5 «А» будет учиться по специальной программе. В июне об этом сообщили родителям — те согласились с предложением.







«Мы детей никак не выбирали, у меня уже есть опыт — мои дети были ЮИДовцами. Я поняла, что здесь всё завязано не на успеваемости ребят, были ребята, которые имели и тройки в четвертях, но они были увлечёнными, им нравилось выступать, пропагандировать ПДД. Поэтому мы не стали выбирать детей, а просто взяли класс», — пояснила Ольга Портнова.







По её словам, проект полностью финансируется из бюджета — с родителей не требуют дополнительных взносов. А к обычной школьной программе ученикам добавят 6 уроков в неделю. На дополнительных занятиях сотрудники ГИБДД будут рассказывать школьникам о правилах дорожного движения, учить навыкам оказания первой медицинской помощи, возить на занятия в автогородок.







«Мы будем ходить в подшефные детские сады, выступать, проводить агитбригады, викторины, КВНы, работать с учащимися нашей школы, выступать перед родителями на родительских собраниях. Будут акции на дорогах с автоинспекторами, разговаривать с водителями, пешеходами», — объяснила учитель.







Кроме того, в школу дети будут ходить всегда в специальной форме — рубашках ГИБДД с шевронами, пилотках с кокардами.







В школе считают, что образование в этом классе может повлиять на выбор профессии. «У нас был мальчик, который участвовал в "Безопасном колесе", был награждён велосипедом даже, а потом перешёл в другую школу, в профильный класс по медицине», — вспомнила Ольга Портнова.







Первого сентября учеников ждёт посвящение в отряд ЮИДовцев на торжественной линейке на плацу полка ДПС, дети получат удостоверения.







На этой линейке, по информации ГИБДД, также будут и школьники из школы № 76, а также начальник областной автоинспекции Сергей Штельмах, представители организации «Форпост», которая помогает проводить различные акции на дорогах. В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску добавили, что раньше спецклассы с юными инспекторами были только в школе № 1 на улице Владимировской.







Одной из массовых акций, которую ГИБДД проводила вместе со школьниками, был новогодний танцевальный флешмоб, посвященный правилам дорожного движения.