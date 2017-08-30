В мэрии назвали сроки сдачи дублёра улицы Богдана Хмельницкого

Будущий километровый участок улицы Георгия Колонды

Новую дорогу на улице Георгия Колонды должны сдать через год — дублёр улицы Богдана Хмельницкого избавит от пробок жителей микрорайонов на севере города.







«Приметная очень улица, с запуска первого этапа которой начиналась моя работа, это улица Колонды, бывшая Объединения. На самом деле имеет стратегическое направление, поскольку её цель — увеличить транспортную доступность к центру новосибирцев, проживающих на четвёртом и пятом микрорайонах», — говорит мэр.







Движение по первой очереди улицы — от Красного проспекта до Лебедевского — запустили в сентябре 2014 года. Сейчас компания-подрядчик «Сибавтобан» строит вторую очередь дороги: от Лебедевского до Фадеева.







Рабочие уже выровняли русло 2-й Ельцовки, сделали водосток два на четыре метра, насыпали грунт и сверху песок — теперь вся конструкция должна осесть под своим весом и устояться. Из-за сложности технологии строительство дороги идёт небыстро — сдадут участок только в октябре 2018 года.







Улицу строит компания «Сибавтобан»





«Уже разрабатывается проект расширения улицы Объединения вдоль завода "Север", чтобы убрать пробки, которые сегодня существуют на "лесной дороге". Стратегия именно в этом. Когда мы завершим, жители 4-го и 5-го микрорайонов никаких неудобств по проезду до Красного проспекта испытывать не будут», — заявил Анатолий Локоть.







Дорогу сдадут в октябре 2018 года





Напомним, что километровый четырёхполосный участок улицы Георгия Колонды обойдётся в 482,5 млн рублей. На дороге сделают ливнёвку, светофоры, пешеходные переходы и фонари.