В мэрии назвали сроки сдачи дублёра улицы Богдана Хмельницкого

Будущий километровый участок улицы Георгия Колонды
Будущий километровый участок улицы Георгия Колонды

Новую дорогу на улице Георгия Колонды должны сдать через год — дублёр улицы Богдана Хмельницкого избавит от пробок жителей микрорайонов на севере города.


«Приметная очень улица, с запуска первого этапа которой начиналась моя работа, это улица Колонды, бывшая Объединения. На самом деле имеет стратегическое направление, поскольку её цель — увеличить транспортную доступность к центру новосибирцев, проживающих на четвёртом и пятом микрорайонах», — говорит мэр.


Движение по первой очереди улицы — от Красного проспекта до Лебедевского — запустили в сентябре 2014 года. Сейчас компания-подрядчик «Сибавтобан» строит вторую очередь дороги: от Лебедевского до Фадеева.


Рабочие уже выровняли русло 2-й Ельцовки, сделали водосток два на четыре метра, насыпали грунт и сверху песок — теперь вся конструкция должна осесть под своим весом и устояться. Из-за сложности технологии строительство дороги идёт небыстро — сдадут участок только в октябре 2018 года.


Улицу строит компания «Сибавтобан»
Улицу строит компания «Сибавтобан»


«Уже разрабатывается проект расширения улицы Объединения вдоль завода "Север", чтобы убрать пробки, которые сегодня существуют на "лесной дороге". Стратегия именно в этом. Когда мы завершим, жители 4-го и 5-го микрорайонов никаких неудобств по проезду до Красного проспекта испытывать не будут», — заявил Анатолий Локоть.


Дорогу сдадут в октябре 2018 года
Дорогу сдадут в октябре 2018 года


Напомним, что километровый четырёхполосный участок улицы Георгия Колонды обойдётся в 482,5 млн рублей. На дороге сделают ливнёвку, светофоры, пешеходные переходы и фонари.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Артёмом Роговским

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