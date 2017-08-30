Как по линейке: на улице в Ленинском районе исправили очень кривую разметку

На улице Пермской в Ленинском районе Новосибирска исправили неровную разметку, которая огибала брошенный на обочине грузовик.





Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Михаил, приславший новые снимки с Пермской — на фото грузовика на обочине нет.





Фото до и после

Неделю назад Михаил заметил, что неподалёку от перекрёстка улиц Пермской и Демьяновской дорожные рабочие обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. На прямой дороге рядом с грузовиком разметка делала неровный изгиб. КамАЗ, по словам новосибирца, паркуется на этом месте регулярно.







На запрос НГС.НОВОСТИ по поводу разметки в пресс-центре мэрии пока не ответили.





Ранее необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную разметку прямо рядом со старой.