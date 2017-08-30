Как по линейке: на улице в Ленинском районе исправили очень кривую разметку

На улице Пермской в Ленинском районе Новосибирска исправили неровную разметку, которая огибала брошенный на обочине грузовик. 


Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Михаил, приславший новые снимки с Пермской — на фото грузовика на обочине нет.


Фото до и после

Неделю назад Михаил заметил, что неподалёку от перекрёстка улиц Пермской и Демьяновской дорожные рабочие обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. На прямой дороге рядом с грузовиком разметка делала неровный изгиб. КамАЗ, по словам новосибирца, паркуется на этом месте регулярно. 


На запрос НГС.НОВОСТИ по поводу разметки в пресс-центре мэрии пока не ответили.


Ранее необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную разметку прямо рядом со старой.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Кирилл Шматков
Фото предоставлены читателем НГС

Прочтений: 2941
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено