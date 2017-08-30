Десять сибирячек сняли зажигательный танец на досках у Обского моря

На съёмки клипа ушло около двух часов

Девушки из новосибирской танцевальной студии Academia de Salsa записали танцевальный клип на деревянном пирсе бассейна «Ремикс» в Бердске, видео появилось в Сети вечером 29 августа.





В кадре девушки вместе со своим хореографом исполняют реггетон. «Сейчас большинство танцуют мужской реггетон, даже девушки: грубоватая подача, такая агрессивная сексуальность. И мне захотелось показать своих учениц с другой стороны — немного отойти от того, что сейчас модно. В плане хореографии танец не очень сложный, он сложный в плане подачи. Мы показали мягкую сексуальность, не раздеваясь», — рассказала НГС.НОВОСТИ хореограф Анна Ивкина.





Ивкина добавила, что в съёмках клипа участвовали 10 девушек — все они занимаются в студии около года. На запись видео ушло около двух часов — всё это время прохожие с интересом наблюдали за танцами. «Это не первый клип, который мы снимаем, — пояснил преподаватель студии Алексей Ментюков. — И реакция людей всегда стандартна: улыбаются, смотрят, задают вопросы. В этот раз спрашивали откуда мы — из Новосибирска или приезжие».





Танец на пирсе в Бердске





Направление реггетон зародилось в 90-х годах в Пуэрто-Рико. «В Сибирь танец пришёл с приездом первых кубинцев в Новосибирск, — пояснил Ментюков. — Примерно в 2005 году в один из местных клубов привезли танцоров с Кубы — они и открыли у нас моду на реггетон».





Хореограф студии Анна Ивкина в 2015 году поразила своим исполнением реггетона жюри проекта «Танцы» на ТНТ — харизму сибирячки оценили Мигель, Егор Дружинин и Ляйсан Утяшева.