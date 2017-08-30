Десять сибирячек сняли зажигательный танец на досках у Обского моря

На съёмки клипа ушло около двух часов
На съёмки клипа ушло около двух часов

Девушки из новосибирской танцевальной студии Academia de Salsa записали танцевальный клип на деревянном пирсе бассейна «Ремикс» в Бердске, видео появилось в Сети вечером 29 августа. 


В кадре девушки вместе со своим хореографом исполняют реггетон. «Сейчас большинство танцуют мужской реггетон, даже девушки: грубоватая подача, такая агрессивная сексуальность. И мне захотелось показать своих учениц с другой стороны — немного отойти от того, что сейчас модно. В плане хореографии танец не очень сложный, он сложный в плане подачи. Мы показали мягкую сексуальность, не раздеваясь», — рассказала НГС.НОВОСТИ хореограф Анна Ивкина.


Ивкина добавила, что в съёмках клипа участвовали 10 девушек — все они занимаются в студии около года. На запись видео ушло около двух часов — всё это время прохожие с интересом наблюдали за танцами. «Это не первый клип, который мы снимаем, — пояснил преподаватель студии Алексей Ментюков. — И реакция людей всегда стандартна: улыбаются, смотрят, задают вопросы. В этот раз спрашивали откуда мы — из Новосибирска или приезжие». 


Танец на пирсе в Бердске


Направление реггетон зародилось в 90-х годах в Пуэрто-Рико. «В Сибирь танец пришёл с приездом первых кубинцев в Новосибирск, — пояснил Ментюков. — Примерно в 2005 году в один из местных клубов привезли танцоров с Кубы — они и открыли у нас моду на реггетон».


Хореограф студии Анна Ивкина в 2015 году поразила своим исполнением реггетона жюри проекта «Танцы» на ТНТ — харизму сибирячки оценили Мигель, Егор Дружинин и Ляйсан Утяшева.

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Алёна Истомина
Фото и видео предоставлены Анной Ивкиной

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