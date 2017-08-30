Новосибирцы признались в желании работать небритыми и в пижаме
99 % новосибирцев, опрошенных сайтом Зарплата.ру, хотели бы работать из дома.
Аналитики спросили у 1098 новосибирцев, как они относятся к удалённой работе и готовы ли ради неё пожертвовать размером зарплаты.
Как оказалось, о работе из дома мечтает абсолютное большинство опрошенных, а 10 % уже работают удалённо.
Больше всего удалённая работа привлекает новосибирцев тем, что позволяет не тратить время и деньги на дорогу. Также она даёт возможность заниматься днём своими делами, считают горожане, — этот вариант ответа выбрали 74 % опрошенных.
«Для каждого четвертого опрошенного несомненным плюсом удалённой работы является возможность обедать дома, для каждого пятого — ходить дома в пижаме и не бриться. 13 % не хотят общаться с коллегами лично, а из дома готовы вести рабочую переписку», — рассказали авторы исследования.
При этом 39 % опрошенных новосибирцев считают, что их заработок при удалённой работе снизится. А 18 %, наоборот, думают, что работа из дома позволит им повысить доходы.
«Несмотря на желание новосибирцев осесть дома, 56 % из них не готовы перейти на удалённую работу, если уровень их зарплаты сократится», — рассказала сотрудник пресс-службы Зарплата.ру Тамара Кайшаури.
Ранее исследовательский центр портала Зарплата.ру выяснил, чем ещё новосибирцы готовы жертвовать ради денег. 10 % опрошенных признались, что ради большого заработка готовы «подсидеть» коллегу или начальника, 7 % — вступить в интимные отношения с нужным человеком, а 3 % — пойти на обман.
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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих