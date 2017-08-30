Лето закончится грозовыми дождями

К Новосибирску приближается осень

Из Новосибирской области вместе с летом уходит жаркая погода — на смену ей идут грозовые дожди.





«Постепенно идет ослабление жары, если вчера погода по области достигала от 25 до 32 градусов, то в ближайшие трое суток мы видим развитие северо-западного направления — перенос воздушных масс, понижение температуры», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Если сегодня, 30 августа, синоптики ждут от 21 до 26 градусов, то в последующие дни до 18–23 градусов, а завтра по северу даже до 16 градусов. Ночные температуры будут в пределах от 2–7 до 13 градусов.





«Могут быть уже — за счёт прохождение волновых возмущений и атмосферных фронтов — отдельные дожди с грозами: завтра днём, а также в ночь на первое сентября и днём второго сентября. Неустойчивая погода с чередованием периодов сухих и влажных.





Первого днём погода будет достаточно комфортной, скорее всего, при отсутствии осадков и при умеренном тепле», — добавил Ягудин.





Прогноз синоптиков, которые они давали в начале недели, оправдался — они предсказывали сухую и тёплую погоду на три дня.