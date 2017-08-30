Сибирячка выплатила крупный штраф за быструю езду после ареста «Тойоты»

Приставы нашли способ заставить гонщицу выплатить штрафы

Жительница Новосибирска накопила 25-тысячный долг по штрафам ГИБДД — полностью выплатить эту сумму девушку заставил только арест машины.







25-летняя водитель Toyota Will VS регулярно попадалась на превышении скорости, но оплачивать штрафы не торопилась. «Сама собой задолженность на сумму порядка 25 тысяч рублей никуда не делась, поэтому к делу подключились судебные приставы», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







Часть этой суммы — 15 тысяч рублей — судебным приставам удалось списать с банковского счёта должницы. После этого девушка пришла в отдел судебных приставов и заявила, что у неё больше ничего нет, а значит, и взять с неё нечего. Но у приставов было другое мнение: они арестовали машину должницы.







«Всего час понадобился неплательщице, чтобы найти средства, погасить задолженность и предоставить квитанции судебному приставу-исполнителю», — описали ситуацию в службе судебных приставов.







Кроме штрафа девушка была вынуждена заплатить исполнительский сбор — 2 тысячи рублей.







Страх остаться без привычных вещей нередко заставляет новосибирцев платить долги. Например, недавно ещё одна жительница Новосибирска отдала более 120 тысяч рублей за тепло и горячую воду, чтобы приставы не забрали из дома дорогую акустическую систему.