Цены на коммуналку и сигареты стали расти быстрее доходов

Инфляция ударила по кошелькам новосибирцев
Инфляция ударила по кошелькам новосибирцев

В 2017 году доходы стали позволять новосибирцам покупать меньше картошки и сигарет, зато больше хлеба и мяса.


К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата. 


Аналитики подсчитали, сколько еды, товаров или услуг может купить среднестатичиский житель Новосибирской области, если потратит на это весь свой доход за месяц. 


По статистике, в январе-июле 2017 года среднедушевой денежный доход в Новосибирской области достиг 23,9 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы новосибирцев выросли на 2 %. Но росли и цены, поэтому в итоге покупательная способность доходов упала сразу по нескольким видам товаров и услуг. 


Например, менее доступным стал картофель. Статистики подсчитали, что теперь на всю сумму своих доходов среднестатистический новосибирец может купить 778 кг картошки. Это на 26,1 % меньше, чем в январе-июле 2016 года. Не успевают доходы новосибирцев и за подскочившими ценами на сливочное масло. Покупательная способность по нему за год снизилась на 24,2 %. Также в Новосибирской области стало сложнее купить репчатый лук (на 16,2 %), отечественные сигареты с фильтром (на 12,2 %), молоко (на 7,8 %), мороженную рыбу (на 5,6 %). 


Менее доступными стали разговоры по телефону (на 5,9 %) и почти все услуги ЖКХ, кроме горячей воды — покупательная способность по ней наоборот выросла на 14,6 %. Также доходы стали позволять новосибирцам покупать больше сахара (на 16,8 %), водки (на 16,7 %), яблок (на 12,3 %), риса (на 10 %), подсолнечного масла (на 9,6 %), хлеба (на 5,7 %), говядины (на 5,5 %). Выросла доступность одежды, обуви и бытовой техники, например, цветных телевизоров – на 20,7 %, а двухкамерных холодильников – на 6,5 %.


Ранее специалисты сервиса Яндекс.Деньги пришли к выводу, что в этом году новосибирцы стали тратить гораздо больше денег на развлечения. Самым популярным видом досуга оказались бары и рестораны. 

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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной

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