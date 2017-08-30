Соседи поздравили новосибирца со 100-летим юбилеем: за свою жизнь он прошёл две войны


100-летний житель Новосибирска Иван Чунарев (на фото справа) 
100-летний житель Новосибирска Иван Чунарев (на фото справа) 

28 августа новосибирец Иван Чунарев отметил свой 100-летний юбилей, поздравить с Днём Рождения мужчину собрались соседи и бывшие коллеги. 


Поздравление Чурнаева прошло во дворе дома, где живет долгожитель – возле дома №87/2 на Красном проспекте, сообщает пресс-служба новосибирского Совета депутатов.  


«Иван Дмитриевич — замечательный человек, доживший до такого замечательного юбилея. Всегда общителен, жизнерадостен. 


Всегда участвует в общественной жизни и Гагаринского жилмассива, и в жизни нашей ветеранской организации», — рассказала руководитель ветеранской организации завода полупроводников Валентина Иванчина. 


Иван Чурнаев принимал участие в Великой Отечественной войне, является участником Советско-Японской войны, которая была в 1945 году. После войны мужчина работал на новосибирском заводе полупроводников. 


Чурнаев претендует на звание самого старейшего жителя Новосибирска. Последние данные о самом пожилом жителе Новосибирской области появлялись два года назад — тогда старейшим жителем области была женщина из Болотнинского района, ей исполнилось 104 года.

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Мария Шевлягина 
Фото gorsovetnsk.ru

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