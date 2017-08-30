В Новосибирске открылся первый магазин немецкой одежды Comma


Первый магазин магазин женской одежды Comma появился в ТРЦ «Аура»
Первый магазин магазин женской одежды Comma появился в ТРЦ «Аура»

В Новосибирске открылся первый магазин одежды немецкого бренда Comma. 


Магазин разместился в ТРЦ «Аура». «26 августа открылся первый и единственный в Новосибирске магазин женской одежды немецкого бренда Comma. 


В новом магазине представлен широкий ассортимент женской одежды. Коллекция бренда будет обновляться 12 раз в год», 


— говорится в сообщении в официальной группы «ВКонтакте» ТРЦ «Аура». 


Справка: Comma — популярный в Европе немецкий бренд женской одежды, был основан создателем империи s.Oliver Берндом Фрайером. Главный офис Сomma находится в Роттендорфе. Магазины Comma расположены в 25 странах. С 2009 года у бренда появился свой интернет-магазин. (сайт компании) 


В начале лета жительницы Новосибирска выстроились в 100-метровую очередь на открытии другого магазина одежды — 22 июня в ТРЦ «Аура» открылся второй в городе шведский магазин H&M. 

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Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова 

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