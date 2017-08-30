Планетарий пригласил новосибирцев посмотреть на приближение астероида


Планетарий позвал школьников бесплатно понаблюдать за приближением астероида к Земле 
Планетарий позвал школьников бесплатно понаблюдать за приближением астероида к Земле 

1 сентября крупный околоземной астероид Florence пролетит мимо Земли, по этому случаю Большой новосибирский планетарий позвал новосибирцев в гости. 


«Вся планета ждет сближения с потенциально-опасным астероидом Florence. Но беспокоиться пока не стоит — в этот раз астероид пройдет на расстоянии не ближе 7 млн километров от Земли. Столкновение нам с ним не грозит, но он вполне может попасть в окуляры наших телескопов», — говорится в сообщении пресс-службы планетария.


В 21:00 в планетарии пройдет тематическая лекция об опасности астероида, затем сотрудники покажут оборудование обсерватории. Как отметили в пресс-службе планетария, школьников будут пускать бесплатно. 


Справка: Астерод (3122) Флоренс входит в число потенциально опасных для Земли объектов, которые могут приближаться к нашей планете на расстояние менее 7,5 млн километров. Диметр астероида составляет около 4,5 километров. 1 сентября произойдет тесное сближение астероида с Землей, следующее такое же сближение будет ровно через 40 лет, 2 сентября 2057 года. (Википедия)


В начале августа новосибирцы наблюдали другое астрономическое явление — частичное лунное затмение. Ночью 8 августа Луна примерно на четверть скрылась в тени Земли, часть спутника была окрашена в красный цвет.

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Мария Шевлягина 
Фото Татьяны Фатеевой 

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