Центробанк ввел внешнее управление банком «Открытие»


Срок завершения санации банка «Открытие» пока неизвестен
Срок завершения санации банка «Открытие» пока неизвестен

29 августа Центробанк назначил временное администрирование банка «Открытие». 


Управлять работой банка «Открытие» будут сотрудники Банка России и работники Фонда консолидации банковского сектора. Введение этой меры обозначает, что банк не может самостоятельно оказывать финансовые услуги клиентам. «Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности. 


Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности», 


— говорится в сообщении Центробанка.


Центробанк заявил, что банк «Открытие» будет удовлетворять требования кредиторов, а механизм конвертации средств кредиторов в акции не применяется. Все финансовые организации, входящие в банк «Открытие» (такие, как «Россгострах Банк», банк «Точка» и Рокетбанк) будут работать в прежнем режиме.


По данным «2ГИС», в Новосибирске работает 19 филиалов банка «Открытие».


Справка: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был создан в декабре 1992 года, штаб-квартира расположена в Москве. По объему активов банк занимает 8 место. В группу банка входят такие финансовые организации, как страховая компания «Росгосстрах», национальный банк «ТРАСТ», «Точка» и Рокетбанк. 

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Мария Шевлягина 
Фото Юлии Шипициной 

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