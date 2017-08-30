Центробанк ввел внешнее управление банком «Открытие»





Срок завершения санации банка «Открытие» пока неизвестен

29 августа Центробанк назначил временное администрирование банка «Открытие».







Управлять работой банка «Открытие» будут сотрудники Банка России и работники Фонда консолидации банковского сектора. Введение этой меры обозначает, что банк не может самостоятельно оказывать финансовые услуги клиентам. «Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности.





Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности»,





— говорится в сообщении Центробанка.







Центробанк заявил, что банк «Открытие» будет удовлетворять требования кредиторов, а механизм конвертации средств кредиторов в акции не применяется. Все финансовые организации, входящие в банк «Открытие» (такие, как «Россгострах Банк», банк «Точка» и Рокетбанк) будут работать в прежнем режиме.







По данным «2ГИС», в Новосибирске работает 19 филиалов банка «Открытие».







Справка: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был создан в декабре 1992 года, штаб-квартира расположена в Москве. По объему активов банк занимает 8 место. В группу банка входят такие финансовые организации, как страховая компания «Росгосстрах», национальный банк «ТРАСТ», «Точка» и Рокетбанк.