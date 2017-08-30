Подросток попал под колёса авто и сломал шею: его увезли на «скорой»


Авария произошла в 20:00 на улице Новоуральской 
Авария произошла в 20:00 на улице Новоуральской 

Вечером 29 августа водитель «Ниссана» сбил 13-летнего подростка на мопеде в новосибирском микрорайоне Пашино — юношу увезли на «скорой». 


Авария произошла в 20:00 около дома № 15/4 на улице Новоуральской. «По словам свидетелей, Никита поворачивал, а мужчина на машине ехал неровно по своей полосе. Никита повернул, и водитель сбил его», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ подруга пострадавшего парня Софья Ивачёва, которая пришла на место аварии спустя пару минут.


Подросток получил открытый перелом ноги, сотрясение головного мозга и перелом шейных позвонков. На момент прибытия «скорой помощи» молодой человек был в сознании. 


Врачи доставили юношу в ближайшую клинику. 


Разбитый мопед подростка
Разбитый мопед подростка


Другой подобный случай произошёл два года назад. В октябре 2015 года на улице Клубной 15-летний водитель мопеда с пассажиром-сверстником переезжал железнодорожные пути вне переезда и столкнулся с путерихтовочной машиной. Тогда подросток потерял руку. 

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Мария Шевлягина
Фото Софьи Ивачёвой 

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