LADA Vesta выпустили в дорогой версии Exclusive

Дилеры LADA начали продажи модели Vesta в дорогой комплектации Exclusive, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.





LADA Vesta Exclusive оснащена атмосферной подсветкой — подсвечены карманы передних дверей, ноги водителя и переднего пассажира, центральный тоннель. Обивка дверей и сидений сделана из чёрной или бежевой экокожи и алькантары.





«В интерьере LADA Vesta присутствуют стальные накладки на педалях и порогах, чёрные глянцевые и серебристые вставки на панели приборов и дверях. Стоит такая машина от 763 400 рублей», — отмечает пресс-служба АВТОВАЗа.





Автомобиль оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедийной системой. 1,8-литровый мотор может агрегатироваться с механикой или роботизированной коробкой передач.







