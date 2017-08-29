LADA Vesta выпустили в дорогой версии Exclusive

Дилеры LADA начали продажи модели Vesta в дорогой комплектации Exclusive, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.


LADA Vesta Exclusive оснащена атмосферной подсветкой — подсвечены карманы передних дверей, ноги водителя и переднего пассажира, центральный тоннель. Обивка дверей и сидений сделана из чёрной или бежевой экокожи и алькантары. 


«В интерьере LADA Vesta присутствуют стальные накладки на педалях и порогах, чёрные глянцевые и серебристые вставки на панели приборов и дверях. Стоит такая машина от 763 400 рублей», — отмечает пресс-служба АВТОВАЗа.


Автомобиль оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедийной системой. 1,8-литровый мотор может агрегатироваться с механикой или роботизированной коробкой передач.


LADA Vesta выпустили в дорогой версии Exclusive (фото)


НГС.АВТО
Фото lada.ru

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