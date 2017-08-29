Неизвестные поджигают машины во дворах возле Октябрьского рынка


В ночь на 29 августа в Октябрьском районе сгорело 5 машин 
В ночь на 29 августа в Октябрьском районе сгорело 5 машин 

В ночь на 29 августа в Октябрьском районе Новосибирска прошла серия поджогов машин, припаркованных во дворах – поисками виновных занялась полиция.

 

«Утром посмотрела в окно – у нас соседская Тойота внизу стоит сгоревшая. Потом с соседом пообщалась,  он рассказал, что в других дворах тоже были поджоги. Пожар произошел в районе трёх часов ночи, огнём уничтожена вся передняя часть машины. Капот согрел полностью», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома № 144 по улице Чехова Ирина Дмитриева.


Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, 


за минувшую ночь в радиусе двух километров от Октябрьского рынка выгорело 5 машин. 


«Автомобили были припаркованы в разных местах, все они принадлежат к среднему ценовому сегменту, подержанные иномарки. Полиция проводит доследственную проверку», — добавили в пресс-службе ведомства. 


Похожий случай произошел месяцем ранее в Кировском районе Новосибирска — тогда неизвестные подожгли припаркованный у дома «Ниссан».

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Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова 

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