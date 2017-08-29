Неизвестные поджигают машины во дворах возле Октябрьского рынка





В ночь на 29 августа в Октябрьском районе сгорело 5 машин

В ночь на 29 августа в Октябрьском районе Новосибирска прошла серия поджогов машин, припаркованных во дворах – поисками виновных занялась полиция.





«Утром посмотрела в окно – у нас соседская Тойота внизу стоит сгоревшая. Потом с соседом пообщалась, он рассказал, что в других дворах тоже были поджоги. Пожар произошел в районе трёх часов ночи, огнём уничтожена вся передняя часть машины. Капот согрел полностью», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома № 144 по улице Чехова Ирина Дмитриева.







Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по НСО,





за минувшую ночь в радиусе двух километров от Октябрьского рынка выгорело 5 машин.





«Автомобили были припаркованы в разных местах, все они принадлежат к среднему ценовому сегменту, подержанные иномарки. Полиция проводит доследственную проверку», — добавили в пресс-службе ведомства.







Похожий случай произошел месяцем ранее в Кировском районе Новосибирска — тогда неизвестные подожгли припаркованный у дома «Ниссан».