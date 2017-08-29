Сибирячка в одной сорочке сбежала из дома: ее ищут волонтеры и родственники





34-летняя Марина Печенкина

Вечером 29 августа 34-летняя Марина Печенкина ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска — сейчас девушку ищут во дворах волонтёры и родственники.







«Этим вечером она ушла в одной ночной рубашке из дома, расположенного на Гусинобродском шоссе. Родственники хватились ее довольно поздно. Девушка может быть дезориентирована.





Постараемся быстро найти — сейчас выехал один отряд, это 4 человека, они прочесывают местность около дома», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт».







По данным поискового отряда «Лиза Алерт», рост Марины 162 см, волосы волнистые мелированные до плеч. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марины Печенкиной, просят позвонить на горячую линию поискового отряда 800-700-54-52 — по России звонок бесплатный.







На прошлой неделе волонтёры другого поискового отряда Новосибирска прочёсывали лес в поисках 50-летней Светланы Буяновой, которая пропала 12 августа. Женщина до сих пор не нашлась.