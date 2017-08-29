Женщина-водитель протаранила Lexus и Toyota на улице Гоголя


Авария произошла на Гоголя, рядом с перекрёстком с улицей Ольги Жилиной 
Авария произошла на Гоголя, рядом с перекрёстком с улицей Ольги Жилиной 

Вечером 29 августа женщина – водитель Toyota Ist протаранила две иномарки на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска.  


Авария произошла 29 августа в 19:20 на перекрёстке улиц Гоголя и Ольги Жилиной. «Все участницы двигались по Гоголя в сторону улицы Ипподромская. Toyota RAV-4 стоял в плотном потоке в среднем ряду, Lexus IS250 двигался в правом ряду, за ними ехал Toyota Ist. 


Водитель "Иста" отвлеклась, не заметила Toyota RAV-4, и начала уходить от столкновения вправо, но всё-таки задела RAV-4. Далее "Ист" правой стороной задевает "Лексус" и уезжает на тротуар, где врезается в рекламный щит», 


— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель Toyota Ist протаранила две иномарки и врезалась в рекламный щит 
Водитель Toyota Ist протаранила две иномарки и врезалась в рекламный щит 


Как отметили специалисты, в аварии никто серьезно не пострадал. 


За рулем «Лексуса» оказалась девушка на последнем месяце беременности, за рулем Toyota RAV-4 также оказалась женщина-водитель, у которой в салоне находился ребенок. 


«Водитель Toyota Ist находилась в шоковом состоянии и даже не понимала, как это всё произошло», — пояснили специалисты мобильного приложения. 


Не все ДТП на новосибирских дорогах заканчиваются так благополучно. Поздним вечером 28 августа Мошковском районе «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ: пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев попали в больницу.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 2267
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено