Женщина-водитель протаранила Lexus и Toyota на улице Гоголя





Авария произошла на Гоголя, рядом с перекрёстком с улицей Ольги Жилиной

Вечером 29 августа женщина – водитель Toyota Ist протаранила две иномарки на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска.







Авария произошла 29 августа в 19:20 на перекрёстке улиц Гоголя и Ольги Жилиной. «Все участницы двигались по Гоголя в сторону улицы Ипподромская. Toyota RAV-4 стоял в плотном потоке в среднем ряду, Lexus IS250 двигался в правом ряду, за ними ехал Toyota Ist.





Водитель "Иста" отвлеклась, не заметила Toyota RAV-4, и начала уходить от столкновения вправо, но всё-таки задела RAV-4. Далее "Ист" правой стороной задевает "Лексус" и уезжает на тротуар, где врезается в рекламный щит»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель Toyota Ist протаранила две иномарки и врезалась в рекламный щит





Как отметили специалисты, в аварии никто серьезно не пострадал.





За рулем «Лексуса» оказалась девушка на последнем месяце беременности, за рулем Toyota RAV-4 также оказалась женщина-водитель, у которой в салоне находился ребенок.





«Водитель Toyota Ist находилась в шоковом состоянии и даже не понимала, как это всё произошло», — пояснили специалисты мобильного приложения.







Не все ДТП на новосибирских дорогах заканчиваются так благополучно. Поздним вечером 28 августа Мошковском районе «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ: пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев попали в больницу.