Женщина-водитель протаранила Lexus и Toyota на улице Гоголя
Вечером 29 августа женщина – водитель Toyota Ist протаранила две иномарки на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска.
Авария произошла 29 августа в 19:20 на перекрёстке улиц Гоголя и Ольги Жилиной. «Все участницы двигались по Гоголя в сторону улицы Ипподромская. Toyota RAV-4 стоял в плотном потоке в среднем ряду, Lexus IS250 двигался в правом ряду, за ними ехал Toyota Ist.
Водитель "Иста" отвлеклась, не заметила Toyota RAV-4, и начала уходить от столкновения вправо, но всё-таки задела RAV-4. Далее "Ист" правой стороной задевает "Лексус" и уезжает на тротуар, где врезается в рекламный щит»,
— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Как отметили специалисты, в аварии никто серьезно не пострадал.
За рулем «Лексуса» оказалась девушка на последнем месяце беременности, за рулем Toyota RAV-4 также оказалась женщина-водитель, у которой в салоне находился ребенок.
«Водитель Toyota Ist находилась в шоковом состоянии и даже не понимала, как это всё произошло», — пояснили специалисты мобильного приложения.
Не все ДТП на новосибирских дорогах заканчиваются так благополучно. Поздним вечером 28 августа Мошковском районе «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ: пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев попали в больницу.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus