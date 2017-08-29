«55 лет за город»: в центре Новосибирска показали историю главного хоккейного клуба

Вечером 29 августа в сквере возле оперного театра открылась фотовыставка, посвященная новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь», который в этом году отмечает 55-летие.





Название выставки, посвященной клубу, — «55 лет за город!»





На открытии в 7 часов вечера собралась толпа зрителей, генеральный менджер клуба Кирилл Фастовский, Виталий Стаин — в прошлом игрок и главный тренер «Сибири», а также талисман клуба — Снеговик. Авторы выставки разместили баннеры с историей клуба, проиллюстрировав их фотографиями наиболее значимых персон, относящихся к команде.







Посетители выставки могут узнать, как в Новосибирске появился хоккей с шайбой, когда появилась первая в городе хоккейная коробка, кто был основоположником этого вида спорта в городе.







Есть на выставке и ретроспективные плакаты: здесь можно посмотреть, например, на самых известных вратарей в разные годы. Кроме того, тут показали и эволюцию талисмана команды.







Выставка будет работать до 29 сентября.





Кирилл Фастовский на открытии выставки





Талисман команды





На баннерах напечатаны архивные фото и приведены исторические данные о команде





На плакате — действующий вратарь чех Александр Салак и знаменитые вратари Виктор Дорощенко и Геннадий Капкайкин, последний сейчас тренирует голкиперов команды









На плакате справа действующий капитан Степан Санников









Выставка будет работать в сквере месяц









Посетители выставки смотрят, как менялся образ талисмана команды









Виталий Стаин раздает автографы





Прежде в честь 55-летия клуба возле ледового дворца спорта «Сибирь» уже появилась скульптура с хоккеистом.