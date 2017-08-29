«55 лет за город»: в центре Новосибирска показали историю главного хоккейного клуба
Вечером 29 августа в сквере возле оперного театра открылась фотовыставка, посвященная новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь», который в этом году отмечает 55-летие.
На открытии в 7 часов вечера собралась толпа зрителей, генеральный менджер клуба Кирилл Фастовский, Виталий Стаин — в прошлом игрок и главный тренер «Сибири», а также талисман клуба — Снеговик. Авторы выставки разместили баннеры с историей клуба, проиллюстрировав их фотографиями наиболее значимых персон, относящихся к команде.
Посетители выставки могут узнать, как в Новосибирске появился хоккей с шайбой, когда появилась первая в городе хоккейная коробка, кто был основоположником этого вида спорта в городе.
Есть на выставке и ретроспективные плакаты: здесь можно посмотреть, например, на самых известных вратарей в разные годы. Кроме того, тут показали и эволюцию талисмана команды.
Выставка будет работать до 29 сентября.
Прежде в честь 55-летия клуба возле ледового дворца спорта «Сибирь» уже появилась скульптура с хоккеистом.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова