Новосибирцы отправятся к трём разным пещерам на поиски следов древних людей

Ученые хотят объединить различные методы исследований пещер, чтобы создать новый

В начале сентября новосибирские геофизики и археологи собрались в Киргизию и на Алтай, чтобы найти новые методы для изучения пещер без раскопок.







Специалисты созданного в НГУ центра «Новая археолгогия», геолого-геофизического факультета НГУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН посетят две алтайские пещеры (Страшную и Чагырскую) и одну в Киргизии (Сель-Унгур).





«Мы планировали начать с Алтая, но, видимо придется начать с Киргизии — там более удобная ситуация для измерения, удобнее развернуться с аппаратурой. Едут археологи с геофизиками, около 10 человек получится», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник лаборатории естественных геофизических полей ИНГГ СО РАН Леонид Цибизов. Также Цибизов добавил, что из его института в пещеру отправятся и специалисты лаборатории геоэлектрики.







В пресс-службе НГУ пояснили, что ученые будут изучать строения отложений внутри пещер и искать наиболее перспективные участки для будущих раскопок. Перечисленные пещеры исследователи выбрали потому, что в них жили древние люди, которые оставили там большое количество следов.







Команда ученых хочет создать новый способ изучения пещер — по их идее, они должны открыть совокупность существующих методов. Наиболее эффективное их сочетание помогло бы предугадать перспективность раскопок до их начала.





«В силу уникальности пещер и применяемых методик, которые позволяют получить гораздо больший объем информации, обработка результатов занимает достаточно продолжительное время, а следовательно, скорость раскопок крайне невелика. Но с помощью комбинации геофизических методов мы сможем выявить следы жизнедеятельности человека еще до проведения раскопок», — объяснила кандидат исторических наук, археолог, член команды проекта Светлана Шнайдер.







Среди методов, которые ученые намерены применять, есть, например, метод магнитометрии, который позволяет искать аномалии, связанные с антропогенными объектами: очагами, кострищами, следами строений и захоронениями.







«Геоэлектрические методы бывают весьма эффективны при определении глубины границ отложений и локализации подземных объектов. Подобные исследования неоднократно проводились новосибирскими геофизиками в команде с археологами на территории Сибири, Казахстана и Индии. В этом проекте геофизические методы будут применены для определения подземного строения галерей пещеры и поиска следов деятельности человека. Галереи в пещерах — это удобные ниши, подходящие для сна, отдыха и концентрирующие множество предметов материальной культуры древнего человека», — рассказали в НГУ и о других методах учёных.







В пещерах, куда отправляется команда, уже были обнаружены останки древнего человека, его орудия труда из камня и кости, костры, а также предметы первобытного искусства (подвески, бусины и прочие персональные декорации), добавили в пресс-службе.







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой экспедиции, в которую отправились новосибирские учёные, — тогда микробиологи три дня изучали термальные источники на Южных Курилах.