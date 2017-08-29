Скидывались всей командой: хоккеисты «Сибири» купили сиротам тетради и портфели на 120 тысяч

Днём 29 августа трое хоккеистов из ХК «Сибирь» потратили 120 тысяч рублей на 45 школьников, которые живут в детдомах, — спортсмены купили дневники, ручки и портфели к учебному году.





Нападающий Сергей Барбашёв из ХК «Сибирь» — участник акции «Снова в школу»





Акцию «Снова в школу» организовал детский благотворительный фонд «Солнечный город» — он предложил ХК «Сибирь» собрать детей в школу.







Детям из детдомов выдают скучную канцелярию, а участники акции купили школьникам яркие тетрадки





«Каждый год в августе мы собираем детей из детских домов в школу. Потому что в зелёных невзрачных тетрадках, которые выдают в учреждении, не хочется писать. Их даже из сумки доставать нет желания, особенно если у соседа по парте тетрадка с машинкой из мультика "Тачки" или с принцессой. Просто дети-сироты учатся в обычных школах и видят, что у других детей канцелярия яркая и красивая», — пояснила суть акции директор фонда Марина Аксёнова.







Игнат Земченко





На акцию пришли трое хоккеистов: Игнат Земченко, Игорь Левицкий и Сергей Барбашёв. Они выбирали дневники, ручки, карандаши и портфели с 21 школьником. Всего удалось купить канцтовары для 45 сирот.







«Я помогал собирать портфели двум девочкам и мальчику. Было достаточно легко, особенно с девчонками, ведь они сразу знали, что хотят купить, и выбирали все сами.





С парнем было сложнее, потому что как только он замечал на полках игрушечные машинки, сразу бежал к ним!» — процитировали в фонде Игната Земченко.







Игорь Левицкий





Как уточнили в фонде, всего хоккеисты потратили на детей 120 тысяч — эти деньги собрали всей командой.







Ещё на акцию пришли болельщики ХК «Сибирь» — они приобрели канцтовары для шестерых детей (на одного ребёнка около 4 тысяч рублей). «Сначала было волнение и смятение, но потом они (участники акции. — М.М.) втянулись, изучали фломастеры и карандаши, спрашивали, нравится или не нравится, удобно ли носить портфель, примеряли, смотрели», — описала PR-директор «Солнечного города» Мария Малкина.







Портфели получили 45 детей, оставшихся без родителей





Накануне учебного года фонд объявил ещё одну акцию — и предложил новосибирским школьникам отказаться от роскошных букетов в пользу больных детей.