Скидывались всей командой: хоккеисты «Сибири» купили сиротам тетради и портфели на 120 тысяч

Днём 29 августа трое хоккеистов из ХК «Сибирь» потратили 120 тысяч рублей на 45 школьников, которые живут в детдомах, — спортсмены купили дневники, ручки и портфели к учебному году.


Нападающий Сергей Барбашёв из ХК «Сибирь» — участник акции «Снова в школу»
Нападающий Сергей Барбашёв из ХК «Сибирь» — участник акции «Снова в школу»


Акцию «Снова в школу» организовал детский благотворительный фонд «Солнечный город» — он предложил ХК «Сибирь» собрать детей в школу.


Детям из детдомов выдают скучную канцелярию, а участники акции купили школьникам яркие тетрадки
Детям из детдомов выдают скучную канцелярию, а участники акции купили школьникам яркие тетрадки


«Каждый год в августе мы собираем детей из детских домов в школу. Потому что в зелёных невзрачных тетрадках, которые выдают в учреждении, не хочется писать. Их даже из сумки доставать нет желания, особенно если у соседа по парте тетрадка с машинкой из мультика "Тачки" или с принцессой. Просто дети-сироты учатся в обычных школах и видят, что у других детей канцелярия яркая и красивая», — пояснила суть акции директор фонда Марина Аксёнова.


Игнат Земченко 
Игнат Земченко 


На акцию пришли трое хоккеистов: Игнат Земченко, Игорь Левицкий и Сергей Барбашёв. Они выбирали дневники, ручки, карандаши и портфели с 21 школьником. Всего удалось купить канцтовары для 45 сирот.


«Я помогал собирать портфели двум девочкам и мальчику. Было достаточно легко, особенно с девчонками, ведь они сразу знали, что хотят купить, и выбирали все сами. 


С парнем было сложнее, потому что как только он замечал на полках игрушечные машинки, сразу бежал к ним!» — процитировали в фонде Игната Земченко.


Игорь Левицкий
Игорь Левицкий


Как уточнили в фонде, всего хоккеисты потратили на детей 120 тысяч — эти деньги собрали всей командой.


Ещё на акцию пришли болельщики ХК «Сибирь» — они приобрели канцтовары для шестерых детей (на одного ребёнка около 4 тысяч рублей). «Сначала было волнение и смятение, но потом они (участники акции. — М.М.) втянулись, изучали фломастеры и карандаши, спрашивали, нравится или не нравится, удобно ли носить портфель, примеряли, смотрели», — описала PR-директор «Солнечного города» Мария Малкина.


Портфели получили 45 детей, оставшихся без родителей
Портфели получили 45 детей, оставшихся без родителей


Накануне учебного года фонд объявил ещё одну акцию — и предложил новосибирским школьникам отказаться от роскошных букетов в пользу больных детей.   

У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).

Мария Морсина
Фото предоставлены фондом «Солнечный город»

Прочтений: 1054
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено