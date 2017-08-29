«Не надо ничего менять»: Локоть раскритиковал перенос учебного года на 1 октября

Анатолий Локоть посчитал неудачно идею перенести на месяц вперед начало учебного года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно прокомментировал законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября, который попал в Госдуму.







Депутаты предложили дать муниципалитетам право переносить на более позднюю дату начала обучения, ориентируясь на погодные условия.







«Считайте меня консерватором, я сторонник начала учебного года первого сентября. Во-первых, это дерганье с датами будет отрицательно сказываться на ребятишках, потому что они привыкли к одной дате начала учебного года. Это плохо скажется и на их самочувствии и усидчивости, поэтому, мне кажется, здесь не надо революционных таких изменений. Я не очень понимаю, чем вызвана такая новация бывших моих коллег – депутатов Госдумы. Это скорее какого-то рода пиар.





Не надо здесь ничего менять – потому что серьезно здесь должны будут подвергаться коррекции программы . Это не такое простое дело, как кажется, на первый взгляд.





Педагогика – это такое направление, к которому нужно очень бережно относиться – любые нововведения могут сказаться очень серьезно, но не сразу, а через годы это проявится. Зачем такие эксперименты?», — сказал мэр в прямом эфире на радио «Городская волна».







По информации «Российской газеты», инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. «Они полагают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей "объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года". Если принять указанное решение, можно будет более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, считают авторы инициативы», - передает «РГ».

