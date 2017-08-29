«Не надо ничего менять»: Локоть раскритиковал перенос учебного года на 1 октября

Анатолий Локоть посчитал неудачно идею перенести на месяц вперед начало учебного года
Анатолий Локоть посчитал неудачно идею перенести на месяц вперед начало учебного года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно прокомментировал законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября, который попал в Госдуму.


Депутаты предложили дать муниципалитетам право переносить на более позднюю дату начала обучения, ориентируясь на погодные условия.


«Считайте меня консерватором, я сторонник начала учебного года первого сентября. Во-первых, это дерганье с датами будет отрицательно сказываться на ребятишках, потому что они привыкли к одной дате начала учебного года. Это плохо скажется и на их самочувствии и усидчивости, поэтому, мне кажется, здесь не надо революционных таких изменений. Я не очень понимаю, чем вызвана такая новация бывших моих коллег – депутатов Госдумы. Это скорее какого-то рода пиар. 


Не надо здесь ничего менять – потому что серьезно здесь должны будут подвергаться коррекции программы . Это не такое простое дело, как кажется, на первый взгляд. 


Педагогика – это такое направление, к которому нужно очень бережно относиться – любые нововведения могут сказаться очень серьезно, но не сразу, а через годы это проявится. Зачем такие эксперименты?», — сказал мэр в прямом эфире на радио «Городская волна».


По информации «Российской газеты», инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. «Они полагают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей "объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года". Если принять указанное решение, можно будет более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, считают авторы инициативы», - передает «РГ».

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Елена Громкова

Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 0
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено