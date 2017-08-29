«Уголь не покупайте»: мэрия расселит разрушенный дом около «Сибирского Молла» до зимы

Жителям домов на улице 2 Кирзавод, 18 обещали скорое расселение

Жители аварийного 60-летнего дома рядом с ТРЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска уже 4 года пытаются добиться от мэрии расселения. Сегодня в районной администрации их пообещали расселить уже в сентябре.





«Мы занимаемся вашей проблемой. Я понимаю, что всё идет не так, как хочется, в чём-то мы были не правы, но сейчас мы все свои силы сконцентрировали на вашей проблеме. Можете не покупать большие запасы угля на зиму. Ориентировочно мы закончим все мероприятия по расселению уже в сентябре-октябре. Я надеюсь, что мы уложимся в обозначенные рамки», — заявил сегодня начальник управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дмитрий Рыбалко. Чиновник назвал расселение жителей Кирзавода приоритетным вопросом своего подразделения.





«Здесь есть один нюанс. Программа, о которой мы сейчас говорим — не муниципальная, а областная. Чтобы наши идеи обрели жизнь, мы должны направить предложение в администрацию области. Губернатор должен согласовать наше предложение. Сейчас документы находятся у мэра, как только он их подпишет — документы уйдут в администрацию области. Как только изменения в областную программу внесут — сразу начнём решать проблему расселения», — пояснил заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Денис Ковалёв.





Аварийный дом на улице 2 Кирзавод, 18 изношен на 81 %





Жители аварийных домов после встречи остались недовольны. Как сообщила Анастасия Якунина, обещания о расселении звучали уже неоднократно, но в объявленные сроки чиновники ни разу не укладывались.



«С 2013 года мы живём с надеждой о скором расселении. Они нам говорят, что всё к сентябрю сделают, всех расселят. Но мы уже через это проходили, мне кажется, что это всё продлится до весны. Вся эта волокита тянется уже не первый год. Сентябрь через три дня будет, а подвижки с нашей проблемой только начинаются», — говорит Якунина.





На встречу в администрацию Октябрьского района пришли около 20 жителей домов на Кирзаводе





Дом на улице 2 Кирзавод признан непригодным для жизни — всё здание покрыто трещинами, внутри отваливается потолок.