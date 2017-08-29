В кабинку за седьмым айфоном: новосибирцам предложили сделать селфи в день выборов

Селфи или видео должно быть хорошего качества

В Новосибирске объявили конкурс в день выборов — за лучшее селфи или видео можно выиграть iPhone 7.





Организаторами конкурса стали молодёжные избирательные комиссии Новосибирска и области. Его участники должны 10 сентября проголосовать за понравившегося кандидата и сделать селфи или видео на тему выборов.





«Селфи или видеоролик, например таймлапс, должны быть качественными и интересными, формировать активную гражданскую позицию. Выбирать лучшее видео и селфи будет специальная комиссия», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ зампредседателя молодёжной избирательной комиссии НСО Александр Горковенко.





Чтобы стать участником розыгрыша, нужно опубликовать в своём аккаунте в Instagram и «ВКонтакте» фото или видео с выборной тематикой, поставить хештэг #выборыНСО2017 и ждать результата от конкурсного жюри. Профиль в соцсетях должен быть открытым. Среди призов за победу в конкурсе — iPhone 7, часы Apple Watch, гироскутер и сертификаты реалити-квестов.





10 сентября пройдут довыборы в Заксобрание области по округу № 21 и в Совет депутатов Новосибирска по округу № 14.





В прошлом году новосибирцы в сентябре вместе со всей страной выбирали депутатов Госдумы. В тот день в городе выдалась отличная погода, и явка оказалась невысокой — всего 33 процента.