Гол нападающего «Сибири» попал в топ лучших за неделю

Андрей Сигарёв играет за «Сибирь» под номером 36
Андрей Сигарёв играет за «Сибирь» под номером 36

Континентальная хоккейная лига подвела итоги первой игровой недели нового чемпионата и составила рейтинг лучших голов — среди них оказался и гол новосибирской «Сибири».


В рейтинг попала шайба новосибирцев, которую в первом матче сезона забросил Андрей Сигарёв после передачи шведа Патрика Закриссона. Этот гол был забит в матче с московским «Спартаком», который «Сибирь» выиграла со счётом 3:1.


«Классный розыгрыш от тройки Бергстрём — Закриссон — Сигарёв! В касание всё разыграли!» — описывает гол автор трансляции на сайте «Сибири».


Перед тем как засчитать гол, судьи брали видеопросмотр — они увидели, что ворота были сдвинуты, но в итоге выяснилось, что это произошло после того, как шайба залетела в них. Счёт после гола стал 2:0.


Лига поместила гол на 10-ю строчку рейтинга.



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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru
Видео khl.ru

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