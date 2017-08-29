Действовали как в девяностых: банду лжеполицейских отправили под суд за вымогательство


На счету банды 9 преступлений
На счету банды 9 преступлений

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении шестерых членов банды, которые обвиняются в вымогательствах и грабежах под видом сотрудников Госнаркоконтроля. 


На счету банды — 9 эпизодов грабежей и вымогательств, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по НСО Оксана Петраш.


Вышли на членов банды оперативники — жертвы обвиняемых в полицию не обращались. Во главе преступного сообщества стоял 27-летний новосибирец, отсидевший в тюрьме за грабеж, кражу, мошенничество и разбой. Его сообщниками оказались жители Новосибирска в возрасте от 23 до 58 лет. Известно, что работа была только у одного обвиняемого — 23-летнего программиста.


Члены банды ездили на двух иномарках, для преступлений использовали газовый пистолет, наручники и поддельное удостоверение сотрудника полиции. Жертв сибиряки подбирали по наводке двух знакомых, которые проходят в деле как свидетели. 


В качестве примера Петраш привела один из случаев, когда обвиняемые вымогали у девушки деньги якобы за прекращение уголовного преследования. «Встречают её, подкидывают пакетик с веществом ненаркотическим — та думает, что наркотическим. И, как в 90-х, внаглую начинают отжимать деньги. Либо отдашь, либо сядешь. Жертвы, боясь, начинают потихоньку отдавать деньги», — говорит прокурор. 


В прокуратуре пояснили, что преступники вымогали у потерпевших от 100 до 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превышает полмиллиона рублей. 


Обвинительное заключение вынесено в отношении 27-летнего новосибирца, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 209 УК РФ («Создание устойчивой вооружённой группы (банды) в целях нападения на граждан»), ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение у гражданина важного личного документа»). По аналогичным преступлениям (вымогательство и разбой) предъявлено обвинение и другим участникам банды.


В Новосибирске это не первый случай, когда преступники выбирают в качестве жертв людей, связанных с наркотиками. Так, несколько лет назад Новосибирский областной суд вынес приговор членам банды, которые под видом наркоконтроля похищали наркоторговцев и требовали выкуп за их освобождение.

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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой

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