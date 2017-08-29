Разбогатевшая новосибирская предпринимательница взлетела в рейтинге Forbes

За год Наталия Филёва стала в три раза богаче

Cовладелица новосибирской авиакомпании «Сибирь» Наталия Филёва укрепила свои позиции в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes.







Сегодня, 29 августа, издание Forbes Woman опубликовало рейтинг «25 богатейших женщин России-2017». Чтобы распределить места между его участницами, составители рейтинга выяснили, сколько стоят принадлежащие им активы, в том числе акции компаний, недвижимость, земля и личное имущество.





На 3-е место в рейтинге попала выпускница НГТУ, председатель совета директоров «Группы компаний С7» Наталия Филёва. Издание оценило её состояние в 600 млн долларов.





За год состояние предпринимательницы увеличилось более чем в три раза — она существенно улучшила свои позиции в рейтинге.





В прошлом году Наталия Филёва занимала только 10-ю строчку.







У 54-летней Натальи Филёвой двое детей, она замужем за предпринимателем Владиславом Филёвым. «В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филёвы выкупили у сотрудников акции авиакомпании "Сибирь". После кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков — в частности, по данным газеты "Ведомости", обанкротившихся региональных компаний — "Саяна", "Энкора", и авиапредприятий Барнаула, Кемерова и Томска. Поглотив "Внуковские авиалинии", "Сибирь" в 2011 году вышла на московский рынок. Уже через год компания оказалась номером два в России по перевозкам пассажиров. В 2006 году на базе подразделений "Сибири" возникла группа S7», — пишет Forbes.





По данным издания, за 2016 год авиакомпании группы S7 («Сибирь» и «Глобус») перевезли 13,2 млн пассажиров. Больше клиентов только у «Аэрофлота».







Сегодня стало известно, что 10 % акций авиакомпании «Сибирь» у Филёвых купила московская компания «Еврофинансы-Недвижимость».





На вершине рейтинга самых богатых россиянок по традиции оказалась Елена Батурина — жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, которая развивает гостиничный бизнес в России, Австрии, Чехии, Ирландии и вкладывает деньги в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. За год состояние Елены Батуриной уменьшилось на 100 млн долларов — до 1 млрд, утверждают составители рейтинга.