Цапля поселилась на даче у новосибирца — теперь она гоняет кошек и ловит рыбу

Цапля не боится хозяев участка и гоняет кошку

На даче у новосибирской семьи поселилась цапля: она ест рыбу из пруда на участке и гоняет кошку.







«Дача находится в 120 километрах от Новосибирска, в Мошковском районе за Дубровино в обществе "Парус". С одной стороны участка — болото, а с другой — Обь. Птица пришла в субботу, откуда — непонятно, и зашла на участок. У нас есть прудик небольшой — пускаем туда маленьких рыбок. Она сама ловит рыбу, когда мы даём», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из хозяев дачи Эдуард.







Координатор волонтёров Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева определила, что на фото серая обыкновенная цапля.





Семья новосибирцев думала, что птица больна — она пришла обессилевшая. Хозяева участка цаплю накормили и напоили, и она осталась на участке. Птица не летает, уточнил Эдуард.







«Она за четыре дня уже одомашнилась и по пятам ходит за братом и за его женой, с участка вообще не выходит, прижилась, даже кошку гоняет. Теперь заняла место на крыльце, выгнала оттуда кошку и сидит там», — говорит Эдуард.







Цапля прижилась на даче новосибирцев





Сейчас новосибирцы ищут, кто сможет забрать птицу: неделю на даче никого не будет, и цапля может умереть от голода или погибнуть от собак или кошек, переживает семья.







Орнитолог Алексей Яновский предположил, что цапля молодая и могла прилететь с острова недалеко от села Белоярка. «На одном из островов на Оби есть многолетняя гнездовая колония — там на деревьях гнездятся серые цапли. Удивительно, что эта цапля людей не боится и не летает — может быть, что-то с ней случилось в полёте, могла удариться», — говорит орнитолог.





Алексей Яновский отметил, что цапли могут инстинктивно мигрировать поодиночке, но в состоянии, когда птица не может летать, оставлять её в дикой природе нельзя. Если удастся поймать цаплю, то надо посадить её в коробку и отвезти волонтёрам или в зоопарк.





Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о цапле по кличке Чапля с больными лапами, которую спасли волонтёры новосибирского Центра реабилитации хищных птиц. Чапля жила дома у волонтёров — до последнего времени она сидела в гнезде или разгуливала по огороженной территории у дома, а 16 августа решила улететь.