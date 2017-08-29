Потерявший равновесие 3-летний ребёнок выпал из окна 10-го этажа

В одном случае ребёнок выпал с восьмого этажа, в другом — с десятого

В понедельник, 28 августа, двое маленьких детей выпали из окон жилых высоток в Дзержинском и Железнодорожном районах Новосибирска.







Первая трагедия произошла на улице Челюскинцев. По версии следствия, в это время в квартире были взрослые, но тем не менее четверо маленьких детей остались в соседней комнате без присмотра.







«Они открыли окно, полуторагодовалый ребёнок потерял равновесие и выпал через него на улицу с восьмого этажа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в следственном управлении СК по Новосибирской области.







Во втором случае родители ушли из дома на улице Лежена и оставили в квартире трёх маленьких детей.





«Трёхлетний ребенок залез на подоконник и ходил по нему, а затем потерял равновесие и выпал через открытое окно на улицу с десятого этажа», — рассказали в СК.







В обоих случаях дети погибли.