Потерявший равновесие 3-летний ребёнок выпал из окна 10-го этажа

В одном случае ребёнок выпал с восьмого этажа, в другом — с десятого
В одном случае ребёнок выпал с восьмого этажа, в другом — с десятого

В понедельник, 28 августа, двое маленьких детей выпали из окон жилых высоток в Дзержинском и Железнодорожном районах Новосибирска. 


Первая трагедия произошла на улице Челюскинцев. По версии следствия, в это время в квартире были взрослые, но тем не менее четверо маленьких детей остались в соседней комнате без присмотра.


«Они открыли окно, полуторагодовалый ребёнок потерял равновесие и выпал через него на улицу с восьмого этажа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в следственном управлении СК по Новосибирской области.


Во втором случае родители ушли из дома на улице Лежена и оставили в квартире трёх маленьких детей.


«Трёхлетний ребенок залез на подоконник и ходил по нему, а затем потерял равновесие и выпал через открытое окно на улицу с десятого этажа», — рассказали в СК.


В обоих случаях дети погибли.

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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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