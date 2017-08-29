Потерявший равновесие 3-летний ребёнок выпал из окна 10-го этажа
В понедельник, 28 августа, двое маленьких детей выпали из окон жилых высоток в Дзержинском и Железнодорожном районах Новосибирска.
Первая трагедия произошла на улице Челюскинцев. По версии следствия, в это время в квартире были взрослые, но тем не менее четверо маленьких детей остались в соседней комнате без присмотра.
«Они открыли окно, полуторагодовалый ребёнок потерял равновесие и выпал через него на улицу с восьмого этажа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в следственном управлении СК по Новосибирской области.
Во втором случае родители ушли из дома на улице Лежена и оставили в квартире трёх маленьких детей.
«Трёхлетний ребенок залез на подоконник и ходил по нему, а затем потерял равновесие и выпал через открытое окно на улицу с десятого этажа», — рассказали в СК.
В обоих случаях дети погибли.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой