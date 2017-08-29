Пять километров ограждений: чиновники сделали пешеходные переходы у школ и садов

Работы по обустройству пешеходных переходов у школ еще ведутся

Власти Новосибирска отчитались о подготовке пришкольных территорий к началу учебного года — пешеходные переходы не готовы еще у трети всех школ и садов города.







«Нам удалось снизить процент необходимого обустройства пешеходных переходов до 32 %. Сегодня выполняются работы к началу учебного года, установлено 32 светофора, оборудовано порядка 5 км пешеходных ограждений. Разметка нанесена в полном объеме у всех учебных заведений. Хотел бы отметить что сегодня проводятся работы по нанесению разметки новыми пластичными композитными материалами у 13 школ», — рассказал сегодня начальник по организации дорожного движения Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Валерий Гореев.





Всего в Новосибирске — 506 школ, детсадов и учреждений дополнительного образования. Из них 193 попросили у мэрии Новосибирска дополнительного обустройства пешеходных переходов. За прошедшее лето у 32 учебных заведений обустроили новые пешеходные переходы. По словам Валерия Гореева, пешеходные переходы у оставшихся учреждений будут обустроены в следующем году.







На проезжую часть у школ наносится специальная разметка из новых материалов





«Финансируются все мероприятия из городского бюджета, часть финансирования по федеральной целевой программе безопасности дорожного движения РФ. Мы максимально стремимся привести пешеходные переходы к нормативному состоянию. Работы займут не один год, потому что были пешеходные переходы обустроены в соответствии с требованиями ГОСТа дорожной безопасности, но было принято решение об увеличении безопасности на федеральном уровне», — резюмировал чиновник.





По новым федеральным стандартам у пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений должны быть установлены светофоры с жёлтым сигналом, пешеходными переходами с разметкой на проезжей части и знаками на желтом фоне.







3 августа власти Новосибирска признались, что не успеют модернизировать все пешеходные переходы у школ к 1 сентября, к началу учебного года. Тогда сроки обустройства пешеходных переходов у школ сдвинули на октябрь.