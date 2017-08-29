«Вынес бабушку на плечах»: новосибирец спас двадцать человек из дымящейся хрущёвки

Новосибирец спас 20 человек из горящей пятиэтажки в Кировском районе — теперь мужчина получит медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».


Илья Гриб вывел из задымлённого подъезда 20 человек
Илья Гриб вывел из задымлённого подъезда 20 человек


Ночью 28 мая 28-летний Илья Гриб с друзьями сидел на лавочке во дворе дома на улице Зорге, 143 и увидел около своих окон дым. «Сначала подумал, что моя квартира горит. Забежал домой — ничего нет. Стало интересно, зашёл за дом и увидел, что горит подсобное помещение ЖЭУ. Крикнул друзьям: вызывайте пожарных, побежал в подъезд и начал эвакуировать людей», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец.


Соседи спали, и чтобы их разбудить, Гриб сильно стучал в двери. Сначала Илье не верили, что горит дом, но дым из подъезда начал проникать в квартиры, и соседи с улицы начали кричать: «Пожар!».


«Я открыл окна в подъезде до пятого этажа, и тут мне сказали, что на четвёртом этаже живёт бабушка неходячая. Я смочил водой кофту, побежал на четвёртый этаж и вынес бабушку на плечах. Потом начал выводить бабушку с пятого этажа, тогда пожарные приехали и вывели оставшихся трёх человек», — говорит новосибирец.


До приезда МЧС Илье меньше чем за 10 минут удалось вывести из задымлённого подъезда 20 человек. Мужчина советовал соседям смочить водой какую-нибудь вещь и приложить её к носу.


«Откуда это знал — не знаю, может быть, в армии объясняли, может, в фильмах видел. Не растерялся, и всё. Не думал ни о чем, только о том, чтобы людей вывести. Соседи с улицы говорили: "Не надо идти в подъезд". Я сказал: "А как же другие люди?"» — вспоминает Илья.


О поступке мужчины пожарные узнали во время переклички жильцов — они благодарили Илью, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Теперь Илье Грибу вручат медаль от МЧС России за смелость и самоотверженность при спасении людей и безупречное выполнение гражданского долга в критической ситуации.


В мае НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё об одном новосибирце, который спас жильцов пятиэтажного дома от пожара. Начальник участка управляющей компании Виктор Слепченко забрался в горящую квартиру и носил вёдрами воду, чтобы потушить горящее кресло.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Ксения Евдокимова
Фото 54.mchs.gov.ru

Прочтений: 5255
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено