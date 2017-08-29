«Вынес бабушку на плечах»: новосибирец спас двадцать человек из дымящейся хрущёвки

Новосибирец спас 20 человек из горящей пятиэтажки в Кировском районе — теперь мужчина получит медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».





Илья Гриб вывел из задымлённого подъезда 20 человек





Ночью 28 мая 28-летний Илья Гриб с друзьями сидел на лавочке во дворе дома на улице Зорге, 143 и увидел около своих окон дым. «Сначала подумал, что моя квартира горит. Забежал домой — ничего нет. Стало интересно, зашёл за дом и увидел, что горит подсобное помещение ЖЭУ. Крикнул друзьям: вызывайте пожарных, побежал в подъезд и начал эвакуировать людей», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец.







Соседи спали, и чтобы их разбудить, Гриб сильно стучал в двери. Сначала Илье не верили, что горит дом, но дым из подъезда начал проникать в квартиры, и соседи с улицы начали кричать: «Пожар!».







«Я открыл окна в подъезде до пятого этажа, и тут мне сказали, что на четвёртом этаже живёт бабушка неходячая. Я смочил водой кофту, побежал на четвёртый этаж и вынес бабушку на плечах. Потом начал выводить бабушку с пятого этажа, тогда пожарные приехали и вывели оставшихся трёх человек», — говорит новосибирец.







До приезда МЧС Илье меньше чем за 10 минут удалось вывести из задымлённого подъезда 20 человек. Мужчина советовал соседям смочить водой какую-нибудь вещь и приложить её к носу.





«Откуда это знал — не знаю, может быть, в армии объясняли, может, в фильмах видел. Не растерялся, и всё. Не думал ни о чем, только о том, чтобы людей вывести. Соседи с улицы говорили: "Не надо идти в подъезд". Я сказал: "А как же другие люди?"» — вспоминает Илья.







О поступке мужчины пожарные узнали во время переклички жильцов — они благодарили Илью, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Теперь Илье Грибу вручат медаль от МЧС России за смелость и самоотверженность при спасении людей и безупречное выполнение гражданского долга в критической ситуации.







В мае НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё об одном новосибирце, который спас жильцов пятиэтажного дома от пожара. Начальник участка управляющей компании Виктор Слепченко забрался в горящую квартиру и носил вёдрами воду, чтобы потушить горящее кресло.