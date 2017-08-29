Ищут нелегалов: ОМОН нагрянул с проверкой на Хилокский рынок

У работников Хилокского рынка проверили документы

Утром 29 августа на Хилокский рынок приехал наряд Росгвардии.







Прибытие ОМОНа корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердил администратор торгового центра «Хилокский», отказавшийся назвать имя и фамилию.





«Приезжала паспортно-визовая служба при поддержке ОМОНа. Комплексная проверка была», — сообщил работник ТЦ, уточнив, что в основном проверяющие искали нарушителей миграционного законодательства.







В пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ сообщили, что их сотрудники сейчас действительно работают на Хилокском рынке, но подробности операции пообещали рассказать позже.





Бойцы ОМОНа регулярно участвуют в операциях по поиску нелегальных мигрантов на рынках Новосибирска. Например, весной наряд Росгвардии нагрянул на рынок «Левобережный» вместе с полицией и, по словам очевидца, увёз с собой «полный автобус гастарбайтеров».