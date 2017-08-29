Сад снесли — можно строить: мэрия разрешила возвести высотку на месте детсада
Застройщик ООО «Империя» получил разрешение на строительство высотки на улице Народной в Калининском районе Новосибирска.
Здесь будет построен многоэтажный дом с подземной парковкой и трансформаторной подстанцией, сообщается на муниципальном портале.
«В доме будет 26 этажей», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.
Представитель ГК «Сибмонтажспецстрой», куда входит и ООО «Империя», сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ещё не видела выданного разрешения и не может точно рассказать о деталях стройки.
Местные жители узнали о планах по строительству высотки в июне этого года, когда обнаружили у себя в почтовых ящиках листовки с приглашением на публичные слушания. Жители Народной восприняли новость о планируемом строительстве с возмущением. Тогда же здесь снесли бывшее здание детского сада, которое находилось в частной собственности.
В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова