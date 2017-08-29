Сад снесли — можно строить: мэрия разрешила возвести высотку на месте детсада

На месте детского сада на улице Народной, 9 появится 26-этажный дом с подземной парковкой
На месте детского сада на улице Народной, 9 появится 26-этажный дом с подземной парковкой

Застройщик ООО «Империя» получил разрешение на строительство высотки на улице Народной в Калининском районе Новосибирска. 


Здесь будет построен многоэтажный дом с подземной парковкой и трансформаторной подстанцией, сообщается на муниципальном портале. 


«В доме будет 26 этажей», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.


Представитель ГК «Сибмонтажспецстрой», куда входит и ООО «Империя», сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ещё не видела выданного разрешения и не может точно рассказать о деталях стройки. 


Местные жители узнали о планах по строительству высотки в июне этого года, когда обнаружили у себя в почтовых ящиках листовки с приглашением на публичные слушания. Жители Народной восприняли новость о планируемом строительстве с возмущением. Тогда же здесь снесли бывшее здание детского сада, которое находилось в частной собственности.

В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 5033
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено