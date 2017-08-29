Сад снесли — можно строить: мэрия разрешила возвести высотку на месте детсада

На месте детского сада на улице Народной, 9 появится 26-этажный дом с подземной парковкой

Застройщик ООО «Империя» получил разрешение на строительство высотки на улице Народной в Калининском районе Новосибирска.







Здесь будет построен многоэтажный дом с подземной парковкой и трансформаторной подстанцией, сообщается на муниципальном портале.





«В доме будет 26 этажей», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.





Представитель ГК «Сибмонтажспецстрой», куда входит и ООО «Империя», сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ещё не видела выданного разрешения и не может точно рассказать о деталях стройки.





Местные жители узнали о планах по строительству высотки в июне этого года, когда обнаружили у себя в почтовых ящиках листовки с приглашением на публичные слушания. Жители Народной восприняли новость о планируемом строительстве с возмущением. Тогда же здесь снесли бывшее здание детского сада, которое находилось в частной собственности.