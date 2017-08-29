Московская компания купила 10 % авиакомпании «Сибирь» за полмиллиарда

Покупка пакета акций авиакомпании «Сибирь» обошлась москвичам в 533 млн рублей
Покупка пакета акций авиакомпании «Сибирь» обошлась москвичам в 533 млн рублей

Московская компания «Еврофинансы-Недвижимость» стала совладельцем авиакомпании «Сибирь».


«Еврофинансы-Недвижимость» купила 20 млн 515 тысяч 513 обыкновенных акций ПАО «Авиакомпания "Сибирь"». Эту сделку покупатель и ЗАО «Группа компаний С 7» заключили 25 августа, говорится в сообщении нового акционера. 


Покупка обошлась новому совладельцу в 533,4 млн рублей.


Как сообщается в базе «СПАРК», ранее «Группе компаний С 7» принадлежали 99,95 % акций авиакомпании «Сибирь». После сделки её пакет сократился до 89,9 %, подсчитал «Интерфакс».


Компания «Еврофинансы-Недвижимость» зарегистрирована в Москве и специализируется на управлении недвижимостью.


Совладельцы ЗАО «Группа компаний С 7» — Владислав Филёв и его супруга Наталия, которая в этом году впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Кроме «Сибири» в состав группы компаний S7 также входит авиакомпания «Глобус» и ряд других компаний, которые работают в сфере обслуживания авиаперевозок.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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