Московская компания купила 10 % авиакомпании «Сибирь» за полмиллиарда
Московская компания «Еврофинансы-Недвижимость» стала совладельцем авиакомпании «Сибирь».
«Еврофинансы-Недвижимость» купила 20 млн 515 тысяч 513 обыкновенных акций ПАО «Авиакомпания "Сибирь"». Эту сделку покупатель и ЗАО «Группа компаний С 7» заключили 25 августа, говорится в сообщении нового акционера.
Покупка обошлась новому совладельцу в 533,4 млн рублей.
Как сообщается в базе «СПАРК», ранее «Группе компаний С 7» принадлежали 99,95 % акций авиакомпании «Сибирь». После сделки её пакет сократился до 89,9 %, подсчитал «Интерфакс».
Компания «Еврофинансы-Недвижимость» зарегистрирована в Москве и специализируется на управлении недвижимостью.
Совладельцы ЗАО «Группа компаний С 7» — Владислав Филёв и его супруга Наталия, которая в этом году впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Кроме «Сибири» в состав группы компаний S7 также входит авиакомпания «Глобус» и ряд других компаний, которые работают в сфере обслуживания авиаперевозок.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова