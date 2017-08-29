Дорого, но удобно: аналитики назвали самые популярные микрорайоны в Новосибирске

Зелёный Ботанический жилмассив в Заельцовском районе оказался одним из самых привлекательных для новосибирцев
Зелёный Ботанический жилмассив в Заельцовском районе оказался одним из самых привлекательных для новосибирцев

Аналитики портала N1.RU подсчитали, квартирами в каких районах Новосибирска больше всего интересуются горожане.


«В топе по числу просмотров квартиры в микрорайонах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, несмотря на то, что цены здесь выше средних по городу, — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — А лидерами среди новостроек стали активно застраиваемые сейчас микрорайоны, в которых застройщики предлагают потребителю наиболее удачное соотношение цены и качества».


При этом, отметили аналитики, новосибирцы в целом стали гораздо меньше интересоваться квартирами: в прошлом году на одно объявление на вторичном рынке приходилось в среднем на 17,6 % больше просмотров, а интерес к новостройкам за полгода упал на 20 %.


Самыми популярными микрорайонами для покупки готовых квартир стали Линейный, Фрунзенский и Ботанический: каждая квартира на продаже здесь набирает в среднем 130 просмотров — это самое высокое число на вторичном рынке, подсчитали в N1.RU. 


1 квадратный метр в таких районах заметно дороже, чем в среднем по городу — сегодня средняя цена «квадрата» составляет 59,5 тысячи рублей. Например, во Фрунзенском микрорайоне просят в среднем на 30 % больше — около 77,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Ботаническом и Линейном цены выше средних на 16–18 % и составляют 68,2 и 69,4 тысячи рублей за «квадрат».


Новостройки, по данным специалистов, пользуются гораздо меньшей популярностью: самые востребованные набирают в среднем 50 просмотров — в их числе дома в Затоне и в микрорайоне Энергостроителей возле ТЭЦ-5.


При этом, в отличие от популярных квартир на вторичном рынке, самые востребованные новостройки дешевле средней цены по городу. В Затоне квартиры дешевле в среднем на 9 %: «квадрат» здесь обойдётся в 50,7 тысячи рублей против средней цены в 55,7 тысячи. Возле ТЭЦ-5 новостройки дешевле на 17,7 % и стоят около 45,8 тысячи рублей за квадратный метр.


Больше всего готовых квартир сегодня продаётся в Затулинском и Плющихинском микрорайонах — по наблюдениям экспертов, в частности, в этих микрорайонах в июле продавали самые маленькие и дешёвые квартиры в городе.

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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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