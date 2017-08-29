Смертельная авария на Северном объезде: «Тойота» врезалась в стоящий КамАЗ

«Тойота» врезалась в КамАЗ
«Тойота» врезалась в КамАЗ

В Мошковском районе Новосибирской области «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ: пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев попали в больницу.


Авария случилась 28 августа в 21:30.


«29-летний водитель со стажем с 2005 года ехал на Toyota Avensis по Северному обходу в сторону Томска и на 62-м километре не выдержал безопасный боковой интервал и наехал на стоящий на обочине КамАЗ с полуприцепом», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.


Удар был сильным: у «Тойоты» разворотило кузов. После аварии в больницу попали водитель «Тойоты» с переломами и ушибами, пассажирка с переломами и черепно-мозговой травмой и 2-летний мальчик, который был в детском кресле, — он получил травму головы и ушибы. 64-летняя пассажирка машины от травм скончалась на месте.


Несколько дней назад в аварию на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий попал водитель BMW с ребёнком в салоне: он выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Yeti, а потом с Nissan. Водитель «Шкоды» погиб на месте, а пассажиры БМВ, в том числе 14-летний мальчик, пострадали.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по НСО

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