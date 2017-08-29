Забор за 100 тысяч: на Богдашке восстановили разрушенную старинную ограду


Жителям Богдашки понравился вид восстановленного забора
Жителям Богдашки понравился вид восстановленного забора

Кафе-бар «Мельница» на улице Богдана Хмельницкого, 55 восстановил разрушенный декоративный забор, ведущий во двор.


Об этом депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец сообщил 29 августа на своей странице в Facebook. Новый забор рабочие возвели за две недели — он понравился местным жителям даже больше, чем прежний.


«Администрация кафе, которое находится в подвале этого дома, решила снести забор, потому что он угрожал безопасности посетителей. Но эти элементы — это неотъемлемая часть Богдашки, у нас такие входы сделаны почти во все дворы. Когда забор разрушили, у людей было большое возмущение и непонимание. Но мне удалось договориться о восстановлении. Получилось даже лучше, чем было, потому что прежний был уже старенький, наклонённый», — пояснил Прибаловец корреспонденту НГС.НОВОСТИ. 


Так забор выглядел ещё две недели назад
Так забор выглядел ещё две недели назад


В кафе-баре «Мельница» НГС.НОВОСТИ сообщили, что для восстановления забора заведение нанимало рабочих. На строительные работы ушло около 100 тысяч рублей.


Подобных входных групп на Богдашке много, их построили в 1950–60-х годах. Многие из них нуждаются в ремонте. По законодательству этим должны заниматься сами жители, но им, как правило, хватает хлопот по содержанию дома, сетует Дмитрий Прибаловец. 


Депутат заявил, что намерен договориться с мэрией о выделении субсидий управляющим компаниям на содержание заборов. 


В конце прошлого года улицу Богдана Хмельницкого признали достопримечательным местом. Власти подписали приказ о выявленном объекте культурного наследия полгода назад. Теперь идёт работа по составлению регламентов. По оценкам депутата, для окончательного получения охранного статуса понадобится ещё как минимум полгода.

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Ольга Власова
Фото предоставлены Дмитрием Прибаловцом

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