Новосибирец привёз из Китая поддельные машины HUMMER и Jeep

Поддельная машина Hummer

Новосибирский предприниматель привез из Китая поддельные игрушечные машины HUMMER и Jeep — его поймали на таможне и теперь оштрафуют.





«При таможенном досмотре выяснилось, что ряд изделий маркированы HUMMBR, внешне сходным до степени смешения с HUMMER и Jaap, визуально напоминающим Jeep. Правообладатели товарных знаков подтвердили, что продукция не подлинная, а компания-производитель не уполномочена на изготовление таких товаров», — рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.







Таможня изъяла у предпринимателя 1123 игрушечных машины, после решения суда их уничтожат. Теперь предпринимателю придётся заплатить штраф за незаконное использование товарного знака (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ) — от 10 до 50 тысяч рублей для граждан и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.







У предпринимателя изъяли больше 1000 контрафактных машинок





С начала года новосибирские таможенники не дали ввезти в город больше 33 тысяч единиц поддельного товара. В том числе контрафактные одежду, обувь и аксессуары Reebok, Nike, Adidas, Lacoste, Gucci, Armani, Hugo Boss, Louis Vuitton, запчасти Mercedes-Benz, а также поддельные конфеты «Буревестник» и «Ласточка».