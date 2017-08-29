Новосибирский театр получил грант от минкульта на спектакль о великой любви

Сцена из спектакля «Морфий» в театре под руководством Сергея Афанасьева

Два новосибирских театра выиграли гранты от Министерства культуры России на спектакли молодых режиссёров.







Всего в списке победителей конкурса по поддержке молодой режиссуры в 2017 году оказались 19 театров, в том числе новосибирские драматические театры — под руководством Сергея Афанасьева и «Старый дом».







«Театр выиграл грант Министерства культуры РФ на постановку спектакля "Гранатовый браслет" по повести Александра Куприна. В театре уже приступили к репетициям спектакля. Это история о великой любви — о "бескорыстной, самоотверженной, не ждущей награды", той, которая "сильна, как смерть"!» — сообщает пресс-служба театра под руководством Сергея Афанасьева.







Режиссёр спектакля — выпускница Новосибирского театрального института Анна Зуева. На постановку Министерство культуры выделило грант в 650 тысяч рублей, премьера спектакля состоится в октябре.







Театр «Старый дом» выиграл грант в 700 тысяч рублей на постановку спектакля «Мама-кот» по детской сказке Луиса Сипульведы. Режиссёром спектакля будет Елена Никитина.







Сейчас новосибирские театры готовятся к новому сезону: недавно в «Красном факеле» рассказали, что пригласили на работу двух новых артистов — 21-летнюю Екатерину Макарову и 22-летнего Виктора Жлудова. Откроет сезон театр 22 сентября безмолвным спектаклем «Дом Бернарды Альбы» режиссёра Сергея Землянского.