А костюмчик-то сидит: новосибирцам дали советы, как выбрать вещи в школу и не покалечить ребёнка
Роспотребнадзор создал инструкцию для новосибирских родителей по выбору школьных принадлежностей, которая поможет сохранить здоровье ребенку.
«Казалось бы, всё это довольно просто, но когда вы приступаете к решению этих вопросов, то возникает большое количество нюансов», — пояснили причину появления рекомендаций в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, родителям при покупке вещей в школу нужно обратить внимание на две вещи – рюкзак и школьную форму.
Так, лямки рюкзака для ученика начальной школы должны быть не тоньше 5 сантиметров, а сам ранец не должен весить больше 700 граммов.
При этом заполненный тетрадками ранец должен весить не больше 10% от веса ребёнка, такой подход учитывает и индивидуальные особенности ребёнка,
отметили в Роспотребнадзоре.
«Ранцы для младших школьников должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине школьника и равномерное распределение веса», — пояснили сотрудники ведомства. Как добавили специалисты, сейчас все больше производителей ранцев и портфелей размещают специальную маркировку, на которой сообщается допустимый возраст пользователя.
Со школьной формой правила немного проще – одежда должна быть сшита из натуральных материалов и не должна быть тесной ребёнку.
«Ученики проводят в школьной форме по 5-6 часов в день, а с учётом продлённого дня до 8-9 часов.
Тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание. В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат так называемого пододёжного пространства»,
— предупредили в ведомстве.
На прошлой неделе НГС прошёлся с двумя школьниками по ярмаркам и узнал, как и на чём можно сильно сэкономить. В итоге удалось подобрать 13 вариантов школьной одежды — получилось красиво и недорого.
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Мария Шевлягина
Фото Сергея Ляшко