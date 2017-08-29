А костюмчик-то сидит: новосибирцам дали советы, как выбрать вещи в школу и не покалечить ребёнка





Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, какие особенности формы могут повредить здоровью школьника

Роспотребнадзор создал инструкцию для новосибирских родителей по выбору школьных принадлежностей, которая поможет сохранить здоровье ребенку.







«Казалось бы, всё это довольно просто, но когда вы приступаете к решению этих вопросов, то возникает большое количество нюансов», — пояснили причину появления рекомендаций в пресс-службе ведомства.







Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, родителям при покупке вещей в школу нужно обратить внимание на две вещи – рюкзак и школьную форму.







Так, лямки рюкзака для ученика начальной школы должны быть не тоньше 5 сантиметров, а сам ранец не должен весить больше 700 граммов.





При этом заполненный тетрадками ранец должен весить не больше 10% от веса ребёнка, такой подход учитывает и индивидуальные особенности ребёнка,





отметили в Роспотребнадзоре.







«Ранцы для младших школьников должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине школьника и равномерное распределение веса», — пояснили сотрудники ведомства. Как добавили специалисты, сейчас все больше производителей ранцев и портфелей размещают специальную маркировку, на которой сообщается допустимый возраст пользователя.







Со школьной формой правила немного проще – одежда должна быть сшита из натуральных материалов и не должна быть тесной ребёнку.





«Ученики проводят в школьной форме по 5-6 часов в день, а с учётом продлённого дня до 8-9 часов.





Тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание. В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат так называемого пододёжного пространства»,





— предупредили в ведомстве.







На прошлой неделе НГС прошёлся с двумя школьниками по ярмаркам и узнал, как и на чём можно сильно сэкономить. В итоге удалось подобрать 13 вариантов школьной одежды — получилось красиво и недорого.

