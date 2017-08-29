Более 5 тысяч сибиряков попали под сокращение


Более 5 тысяч сибиряков попали под сокращение в этом году 
Более 5 тысяч сибиряков попали под сокращение в этом году 

С начала года компании Новосибирской области сократили 5401 сотрудника.


В прошлом месяце в число сокращенных сотрудников попало 4800 человек. За месяц более 600 новосибирцев попали под сокращение. Всего к концу прошлой рабочей недели в регионе насчитывалось 13,4 тысяч безработных. «Уровень официальной безработицы составляет 0,9 % от численности рабочей силы», — сообщили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.


Год назад показатель безработицы по региону в целом был немного выше — 1,1 %, безработными числились 16 тысяч человек.


Центры занятости в этом году помогли найти работу почти 50 тысячам новосибирцев. Обучаться новым профессиям, таким как повар, водитель погрузчика, парикмахер, электрогазосварщик, начали 3842 безработных.


Всего к 25 августа на предприятиях Новосибирской области насчитывалось 35,3 тысяч вакансий, что больше аналогичного периода прошлого года на 4%, отмечают в региональном министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов. 


В начале августа аналитики портала Зарплата.ру выяснили, что 38 % новосибирцев не могут устроиться на работу уже больше 6 месяцев. 

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Мария Шевлягина 
Фото thinkstockphotos.com

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