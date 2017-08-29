Экстренное предупреждение: под Новосибирском возможны крупные пожары


Спасатели сообщили о высокой пожароопасности в Барабинском, Чистоозёрном и Карасукском районах 
Спасатели сообщили о высокой пожароопасности в Барабинском, Чистоозёрном и Карасукском районах 

МЧС объявило в Новосибирской области экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, экстренное предупреждение объявлено по западу региона с 29 августа по 1 сентября. В эти дни прогнозируется высокая пожароопасность 4-го и 5-го класса горимости.

«В Барабинском, Чановском, Венгеровском местами ожидается, в Чистоозёрном сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. В Карасукском районе Новосибирской области сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса горимости. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — объяснили в пресс-службе.


Сейчас в районах области усиливают меры пожарной безопасности. Спасатели просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности. «Необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя оставлять костры непотушенными. 


Запрещено поджигать траву — в сухую ветреную погоду огонь по ней очень быстро распространяется. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», 


— передает МЧС.

Если вы обнаружили лесной пожар, МЧС просит обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.


На прошлой неделе стало известно, что спасатели собрались в рейды по частным секторам Новосибирска после мощного пожара в Ростове-на-Дону. Спасатели будут искать в частном секторе горючий мусор, раздадут жителям памятки о безопасности и проверят, нет ли препятствий для проезда пожарной техники. 

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Мария Шевлягина 
Фото Александра Овчинникова

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