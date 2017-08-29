Экстренное предупреждение: под Новосибирском возможны крупные пожары





Спасатели сообщили о высокой пожароопасности в Барабинском, Чистоозёрном и Карасукском районах

МЧС объявило в Новосибирской области экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, экстренное предупреждение объявлено по западу региона с 29 августа по 1 сентября. В эти дни прогнозируется высокая пожароопасность 4-го и 5-го класса горимости.



«В Барабинском, Чановском, Венгеровском местами ожидается, в Чистоозёрном сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. В Карасукском районе Новосибирской области сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса горимости. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — объяснили в пресс-службе.



Сейчас в районах области усиливают меры пожарной безопасности. Спасатели просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности. «Необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя оставлять костры непотушенными.





Запрещено поджигать траву — в сухую ветреную погоду огонь по ней очень быстро распространяется. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности»,





— передает МЧС.



Если вы обнаружили лесной пожар, МЧС просит обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.





На прошлой неделе стало известно, что спасатели собрались в рейды по частным секторам Новосибирска после мощного пожара в Ростове-на-Дону. Спасатели будут искать в частном секторе горючий мусор, раздадут жителям памятки о безопасности и проверят, нет ли препятствий для проезда пожарной техники.