Новосибирцы сделали лодку из «Запорожца» и прокатились на ней





Новосибирцы сделали из «Запорожца» моторную лодку, которую тяжело утопить

Сибиряки сделали из кузова «Запорожца» моторную лодку и прокатились на ней по озеру под Новосибирском.







«Лето заканчивается, сейчас у нас последние теплые деньки, поэтому мы решили поглумиться на воде. Мы взяли "Запорожец", взяли плюшку, привезли мотор. Приехали покупаться, покататься на плюшке, а потом всем скопом попробовать утопить нашу лодку», — говорит ведущий Владислав Барашенков в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 27 августа.







Для того чтобы переделать «Запорожец» в лодку,





механики вытащили из машины все лишнее, отпилили крышу, а салон снабдили большим количеством пенопласта.





«Обклеили острые края в салоне, установили сзади мотор, заделали щели монтажной пеной», — пояснил Барашенков.











В результате автомобиль не только успешно проплыл по озеру, но и еще оказался почти непотопляемым — 10 мужчин изо всех сил пытались утопить автомобиль, это удалось сделать с большим трудом.





«Все прошло классно, попробовали утопить машину, воды салон набрал очень много, но в любом случае не потонул. Когда он потихоньку начал тонуть, но мы его вытащили, а остатки все убрали из озера. В этом озере не купаются, поэтому ругаться на нас не будут», — резюмировал ведущий канала.







Канал «Гараж 54» на YouTube появился в сентябре 2013 года, у него более 700 тысяч подписчиков. Новое видео с водоплавающим «Запорожцем» появилось на YouTube 27 августа, оно набрало уже 102 тысячи просмотров.





В конце июня эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в гостях у новосибирских блогеров и узнал, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин.