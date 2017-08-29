На «Студенческой» открылась пекарня с бургерами
Пекарня Schmidt открылась в торговом центре «Амстердам» на улице Геодезической в конце прошлой недели.
Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец сети Schmidt Владимир Шмидт, заведение стало третьим под такой вывеской. Первое открылось два года назад на улице Гоголя, ещё одна точка заработала в этом году на Каменской.
«Мы, наконец, подошли к моменту, когда этот проект можно тиражировать. Пекарня в "Амстердаме" компактнее, и в ней добавился новый для нас элемент — бургерная», — рассказал Шмидт.
Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, фактически бургерная Burger corner выглядит как отдельное заведение с отдельным входом, которое соединено с пекарней коридором. В бургерной всего три стола и несколько мест на высоких табуретах у окна.
В меню шесть видов бургеров, каждый можно заказать в трёх размерах. Цены начинаются от 159 рублей (за 200-граммовое блюдо). Самый дорогой бургер — «Джек Дэниэлз» с двойной котлетой весом 630 грамм — стоит 499 рублей. Особенностью бургерной стало то, что булочки для неё будут выпекаться на месте.
ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической активно занимают заведения общественного питания и продовольственные магазины. Так, в июле здесь заработало итальянское кафе Mama Mulino. До этого в торговом центре открылись кофейня «Правда кофе» и магазин «Рыбный день» с зоной буфета.
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Стас Соколов
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