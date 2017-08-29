На «Студенческой» открылась пекарня с бургерами

Пекарня Schmidt открылась в торговом центре «Амстердам» на улице Геодезической в конце прошлой недели.







В бургерной всего три небольших стола





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец сети Schmidt Владимир Шмидт, заведение стало третьим под такой вывеской. Первое открылось два года назад на улице Гоголя, ещё одна точка заработала в этом году на Каменской.





Вход в заведение — со стороны улицы Геодезической. Чтобы попасть напрямую в пекарню, нужно обойти торговый центр с другой стороны





«Мы, наконец, подошли к моменту, когда этот проект можно тиражировать. Пекарня в "Амстердаме" компактнее, и в ней добавился новый для нас элемент — бургерная», — рассказал Шмидт.







Новая пекарня существенно меньше первого заведения на улице Гоголя





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, фактически бургерная Burger corner выглядит как отдельное заведение с отдельным входом, которое соединено с пекарней коридором. В бургерной всего три стола и несколько мест на высоких табуретах у окна.







Бургерная пока работает в тестовом режиме





В меню шесть видов бургеров, каждый можно заказать в трёх размерах. Цены начинаются от 159 рублей (за 200-граммовое блюдо). Самый дорогой бургер — «Джек Дэниэлз» с двойной котлетой весом 630 грамм — стоит 499 рублей. Особенностью бургерной стало то, что булочки для неё будут выпекаться на месте.







ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической активно занимают заведения общественного питания и продовольственные магазины. Так, в июле здесь заработало итальянское кафе Mama Mulino. До этого в торговом центре открылись кофейня «Правда кофе» и магазин «Рыбный день» с зоной буфета.

