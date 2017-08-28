Хоккей: «Сибирь» проиграла первый матч в сезоне

28 августа в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:3.







Первый гол «Сибири»





Автором первого гола в матче стал нападающий «Сибири» Йонас Энлунд — он отличился, когда у «Торпедо» было удаление.







«Потрясающе разыграли большинство!!!! [Сергей] Коньков бросил с ходу, вратарь отбил перед собой, [Степан] Санников забрал подбор и сделал классный пас Энлунду, который поразил пустые ворота», — описан гол в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».











Новосибирцы вели в счёте до середины игры, а на 31-й минуте гости сравняли счёт — им также удалось забить, имея преимущество в числе игроков. К концу второго периода хозяева снова оказались впереди благодаря броску Александра Шарова.











Буквально на первой минуте третьего игрового отрезка снова свою роль сыграло большинство — в этот раз опять повезло гостям. «Торпедо» сравняло результат на табло, а затем на 48-й минуте уже в равных составах оказалось впереди — 3:2. Больше шайбу никто не забросил.







Ворота «Сибири» защищал Александр Салак.







Это было первое поражение новосибирского клуба с начала сезона: первые три матча команда выиграла. Прежде с нижегородским «Торпедо» новосибирцы встречались в ноябре прошлого года, тогда «Сибирь» тоже проиграла.







После матча «Сибирь» была на второй строчке Восточной конференции КХЛ. Следующая игра для команды пройдет 1 сентября, это будет первый гостевой матч, он пройдет в Братиславе против «Слована».

