Два десятка новосибирских учителей получили по двести тысяч

Победители получат свои деньги 5 октября в День учителя





Девятнадцать учителей из Новосибирской области выиграли поощрение в 200 тысяч рублей на федеральном конкурсе лучших учителей.







«Всего от НСО в конкурсе приняло участие 49 учителей. Среди участников конкурса два педагога — мужчины и 47 женщин. Наибольшее число участвующих в конкурсе педагогов — филологи, учителя начальной школы, учителя химии и биологии, иностранного языка, истории и обществознания», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.







Конкурс в мае 2017 года объявило правительство РФ — по его правилам, по всей стране награды должна получить тысяча учителей. Количество премий на регион учредители определили исходя из числа учеников. Размер каждого поощрения составил 200 тысяч рублей.







В Новосибирской области эти деньги получат 19 человек. Среди победителей оказалось 16 учителей из Новосибирска.







В частности, четверо из них учат детей в гимназии № 1:







Елена Арчибасова, учитель математики,



Марина Боровикова, учитель немецкого языка,



Елена Крамер, учитель начальных классов,



Антонина Челак, учитель информатики.







Ещё трое в списке представляют «Вторую новосибирскую гимназию»:







Владлена Ершова, учитель химии и биологии,



Жанна Курченкова, учитель английского языка,



Татьяна Шадрина, учитель русского языка и литературы.







Девять учителей оказались из разных гимназий и лицеев:







Светлана Власова, учитель математики лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева;



Лариса Монкевич, учитель литературы «Информационно-экономического лицея»;



Ирина Никифорова, учитель биологии лицея № 200;



Елена Окорокова, учитель начальных классов лицея № 113;



Надежда Перминова, учитель математики гимназии № 6 «Горностай»;



Галина Родько, учитель географии и биологии «Гимназии № 9 имени Героя РФ Немыткина М.Ю.»;



Ольга Степаненко, учитель биологии гимназии № 7 «Сибирская»;



Валентина Углянская, учитель информатики гимназия № 10;



Чернова Елена, учитель химии гимназия № 12.







Кроме того, еще три победителя работают в сельских школах области:







Елена Галёва, учитель русского языка и литературы школы № 9 в Татарске;



Татьяна Жур, учитель биологии «Убинской средней школы № 1»;



Анна Редькина, учитель истории «Школы-интерната основного общего образования» в Куйбышевском районе.







В апреле премию в 200 тысяч рублей получила еще один новосибирский учитель — тогда эту сумму выиграла жительница Искитима Светлана Королькова. Она обошла своих коллег в борьбе за звание «Учитель года» на областном конкурсе.