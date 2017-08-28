Два десятка новосибирских учителей получили по двести тысяч

Победители получат свои деньги 5 октября в День учителя
Победители получат свои деньги 5 октября в День учителя


Девятнадцать учителей из Новосибирской области выиграли поощрение в 200 тысяч рублей на федеральном конкурсе лучших учителей.


«Всего от НСО в конкурсе приняло участие 49 учителей. Среди участников конкурса два педагога — мужчины и 47 женщин. Наибольшее число участвующих в конкурсе педагогов — филологи, учителя начальной школы, учителя химии и биологии, иностранного языка, истории и обществознания», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


Конкурс в мае 2017 года объявило правительство РФ — по его правилам, по всей стране награды должна получить тысяча учителей. Количество премий на регион учредители определили исходя из числа учеников. Размер каждого поощрения составил 200 тысяч рублей.


В Новосибирской области эти деньги получат 19 человек. Среди победителей оказалось 16 учителей из Новосибирска.


В частности, четверо из них учат детей в гимназии № 1:


Елена Арчибасова, учитель математики,

Марина Боровикова, учитель немецкого языка,

Елена Крамер, учитель начальных классов,

Антонина Челак, учитель информатики.


Ещё трое в списке представляют «Вторую новосибирскую гимназию»:


Владлена Ершова, учитель химии и биологии,

Жанна Курченкова, учитель английского языка,

Татьяна Шадрина, учитель русского языка и литературы.


Девять учителей оказались из разных гимназий и лицеев:


Светлана Власова, учитель математики лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева;

Лариса Монкевич, учитель литературы «Информационно-экономического лицея»;

Ирина Никифорова, учитель биологии лицея № 200;

Елена Окорокова, учитель начальных классов лицея № 113;

Надежда Перминова, учитель математики гимназии № 6 «Горностай»;

Галина Родько, учитель географии и биологии «Гимназии № 9 имени Героя РФ Немыткина М.Ю.»;

Ольга Степаненко, учитель биологии гимназии № 7 «Сибирская»;

Валентина Углянская, учитель информатики гимназия № 10;

Чернова Елена, учитель химии гимназия № 12.


Кроме того, еще три победителя работают в сельских школах области:


Елена Галёва, учитель русского языка и литературы школы № 9 в Татарске;

Татьяна Жур, учитель биологии «Убинской средней школы № 1»;

Анна Редькина, учитель истории «Школы-интерната основного общего образования» в Куйбышевском районе.


В апреле премию в 200 тысяч рублей получила еще один новосибирский учитель — тогда эту сумму выиграла жительница Искитима Светлана Королькова. Она обошла своих коллег в борьбе за звание «Учитель года» на областном конкурсе.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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