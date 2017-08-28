Полужелезные люди: семеро новосибирцев стали призёрами гонки Altai Tri Race

Игорь Огарко во время 90-километрового заезда на велосипеде

В воскресенье, 27 августа, на Алтае прошли соревнования Altai Tri Race 113 — триатлон на полужелезной дистанции. В число победителей и призёров вошли несколько спортсменов из Новосибирска.







Соревнования проходили в Алтайском крае, в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Триатлеты проплыли 1,93 км по искусственному озеру с температурой воды меньше 20 градусов, проехали на велосипеде 90 км по шоссе вдоль Катуни и пробежали полумарафон (21 км) по шоссе мимо Тавдинских пещер и по серпантину.







Новосибирск и область на соревнованиях представляли 28 человек, их них семь стали победителями и призёрами в своих возрастных категориях. Среди мужчин это: 20-летний Николай Шевель, 29-летний Игорь Огарко, 42-летний Александр Соколов и 62-летний Геннадий Петров.







Весь женский пьедестал среди участников в возрасте 18–29 лет заняли спортсменки из Новосибирска: 27-летняя Марина Абилдаева, 29-летняя Елена Киселёва и 28-летняя Екатерина Баженова. 39-летняя Ольга Беспалова стала третьей среди женщин своей возрастной категории.







Николай Шевель бежит 21 км





«Я занимался лёгкой атлетикой с тренером года два-три, а потом пошёл учиться и стал сам бегать, а триатлоном занимаюсь пару лет. На этой гонке удивился, что проплыл так быстро, на велосипеде меня обогнали все, кто мог. Я знал, что смогу отыграть во время бега, но не думал, что столько много. После того как три часа монотонно крутишь педали, ноги забиваются, а потом ещё 21 километр бежать. Из одного вида спорта в другой переходить, когда ты уставший и на пределе сил, это сложно», — рассказал НГС.НОВОСТИ 20-летний Николай Шевель, который выиграл гонку среди мужчин в возрасте 18–29 лет.







Николай добавил, что был на Алтае впервые — приехал за несколько дней до старта, чтобы отдохнуть от города и акклиматизироваться. «Красоты неимоверные, когда на велосипеде едешь и видишь гору рядом, хорошо становится на душе», — говорит спортсмен.







Николай Шевель на финише





Прибежавший следом за Николаем Игорь Огарко рассказал, что занимается триатлоном на любительском уровне уже около 5 лет и участвует в двух-трёх соревнованиях в год.







«Я в этом году планировал пройти полужелезную дистанцию и провёл на Алтае сборы. На что готов, на то и бежал, теперь знаю свои слабые стороны. Было сложно, потому что было жарко — 25 градусов. Вроде бегали по дороге, справа и слева горы и деревья, но пекло такое. Спасали пункты питания», — поделился впечатлениями Игорь Огарко.







На старте гонки





Спортсмен рассказал, что проплыл дистанцию хорошо и был примерно десятым, на велосипеде был вторым — после 20 минут гонки он обогнал почти всех соперников. «Велосипед у меня на хорошем счету, я его подтянул, но забыл про бег. Я не мог ничего сделать со своими ногами: был маленький темп, бежал очень долго», — пояснил Игорь.







Недавно восемь новосибирских спортсменов прошли тяжёлую многочасовую гонку по триатлону Ironman и стали «железными людьми».