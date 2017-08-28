Видео: новосибирский депутат устроил скандал на штрафстоянке, куда увезли его Land Cruiser

Сергей Титков возглавляет комитет по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области

В сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков ругается на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser.







На двухминутном ролике Титков отчитывает сотрудников штрафстоянки и нецензурно ругает их за то, что те увезли его машину и наклеили на двери машины пломбы. Также депутат угрожает позвонить начальнику областной ГИБДД Сергею Штельмаху.







Сам Сергей Титков подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что такой инцидент действительно произошёл: видео было снято около двух недель назад на штрафстоянке на улице Ипподромской.





Своё недовольство работой эвакуаторщиков и сотрудников стоянки он объясняет тем, что чуть не стал жертвой мошенников. В тот день Титков оставил свой «Лэнд Крузер» на улице Советской напротив собора Александра Невского, а когда вернулся к внедорожнику, то увидел, что его нет.





«Ко мне подошел "жучок", который предложил свои услуги — что он может решить мои вопросы: посадить в машину, отвезти на штрафстоянку, в ГАИ за эту услугу я должен был определенную сумму денег заплатить. Я тут же его, конечно, отшил, но я знаю, предлагают от 5 до 10 тысяч. Я пожалел потом. Надо было мне этот путь пройти, тогда я бы все знал, а так я только со слов знаю», — рассказал Титков.







Депутат пожаловался на непрозрачность системы эвакуации машин. «Ситуация очень простая: был принят закон — тем более, что разработчиком этого закона был я, — но у этого закона появились такие структуры теневые, чтобы вымогать у людей деньги», — заявил Сергей Титков.









Отказавшись от услуг по вызволению машины со штрафстоянки, Сергей Титков сам нашёл свой автомобиль на Ипподромской. «Мне сказали, что зафиксировали, что машина стоит на тротуаре. Но у нас же тротуаров 25 метров нет шириной. Там зимой на этой стоянке стояло по 40 машин, а сейчас они решили, что это тротуар», — добавил депутат. Он подчеркнул, что его автомобиль не мешал движению ни машин, ни пешеходов.







Был ли составлен протокол за нарушение ПДД, Титков комментировать отказался. Также депутат не стал давать оценку действиям авторов видео, которые опубликовали ролик.





Областной закон об эвакуации машин на штрафстоянку Заксобрание приняло в 2013 году. Закон разработал комитет по транспортной, промышленной и информационной политике, который возглавляет Сергей Титков.





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