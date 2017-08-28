Авария с грузовиком парализовала движение по улице Станционной

В аварии сошлись МАЗ и Subaru Legacy
В аварии сошлись МАЗ и Subaru Legacy

Сегодня, 28 августа, авария с участием Subaru Legacy и грузовика собрала длинную пробку на левом берегу.


В 15:30 на улице Станционной столкнулись МАЗ и Subaru Legacy, ехавшие со стороны площади Энергетиков ко 2-й Станционной. Большая пробка на Станционной сохраняется до сих пор.


«В районе остановки "Бетонный завод" грузовик начал смещаться вправо, где ехал "Субару", и зацепил его, после чего "Субару" развернуло», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, участники аварии решили подождать автоинспекторов. Из-за этого на Станционной образовался затор. Судя по данным Яндекс.Пробок, автомобильная очередь тянется от остановки «Завод им. Кузьмина», машины едут со скоростью 5 км/ч.


Авария произошла в 15:30
Авария произошла в 15:30


На месте аварии
На месте аварии


По Станционной растянулась пробка длиной 2 км
По Станционной растянулась пробка длиной 2 км


Пробки из-за аварий в Новосибирске случаются регулярно. Куда необычнее выглядел затор, образовавшийся 7 августа на улице Дивногорской: его спровоцировали рассыпанные на дороге арбузы.

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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus (1-3), скриншот yandex.ru/maps (4)

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