Водитель маршрутки остался без работы после перепалки с пассажиром
Водитель новосибирской маршрутки № 330 (Центральный корпус – Криводановка) уволился спустя несколько дней после того, как выругался на одного из пассажиров.
В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства заинтересовались скандалом пассажира и водителя после публикации НГС.НОВОСТИ и провели проверку этого случая.
«За грубое обращение с пассажиром 24 августа перевозчик объявил строгий выговор водителю», — сообщили сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства Новосибирской области и добавили, что на следующий день водитель уволился по собственному желанию. По телефону диспетчерской перевозчика ИП Шестаковой В.В. корреспонденту НГС.НОВОСТИ никто не ответил.
Речь идёт о конфликте между пассажиром и водителем, который произошёл на прошлой неделе. Маршрутчик возмутился тому, что новосибирец решил поехать по городу, а не до конечной — до Криводановки, — и выругался на него. По словам пассажира, агрессивное поведение водителей на этом маршруте проявляется регулярно из-за ввода новых микрорайонов «Новомарусино» и «Дивногорский» на окраине Ленинского района.
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Кирилл Шматков
Фото Стаса Соколова