Водитель маршрутки остался без работы после перепалки с пассажиром

Водители маршруток № 330 регулярно срываются на пассажиров, говорят очевидцы

Водитель новосибирской маршрутки № 330 (Центральный корпус – Криводановка) уволился спустя несколько дней после того, как выругался на одного из пассажиров.







В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства заинтересовались скандалом пассажира и водителя после публикации НГС.НОВОСТИ и провели проверку этого случая.





«За грубое обращение с пассажиром 24 августа перевозчик объявил строгий выговор водителю», — сообщили сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства Новосибирской области и добавили, что на следующий день водитель уволился по собственному желанию. По телефону диспетчерской перевозчика ИП Шестаковой В.В. корреспонденту НГС.НОВОСТИ никто не ответил.





Речь идёт о конфликте между пассажиром и водителем, который произошёл на прошлой неделе. Маршрутчик возмутился тому, что новосибирец решил поехать по городу, а не до конечной — до Криводановки, — и выругался на него. По словам пассажира, агрессивное поведение водителей на этом маршруте проявляется регулярно из-за ввода новых микрорайонов «Новомарусино» и «Дивногорский» на окраине Ленинского района.